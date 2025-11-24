SeñalesSecciones
Vansana Latmany

SetZeroTrader

Vansana Latmany
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -23%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
188
Transacciones Rentables:
105 (55.85%)
Transacciones Irrentables:
83 (44.15%)
Mejor transacción:
28.68 USD
Peor transacción:
-110.91 USD
Beneficio Bruto:
751.22 USD (728 519 pips)
Pérdidas Brutas:
-974.39 USD (950 661 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (58.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
58.94 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
30.63%
Carga máxima del depósito:
71.68%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.46
Transacciones Largas:
72 (38.30%)
Transacciones Cortas:
116 (61.70%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-1.19 USD
Beneficio medio:
7.15 USD
Pérdidas medias:
-11.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-486.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-486.30 USD (8)
Crecimiento al mes:
-35.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
241.97 USD
Máxima:
486.30 USD (109.45%)
Reducción relativa:
De balance:
67.61% (486.30 USD)
De fondos:
62.78% (451.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 188
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -223
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -222K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28.68 USD
Peor transacción: -111 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +58.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -486.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Trade XAUUSD only, long run investment result is the best choice for your dicision, MM: Capital 400$ = Risk 0.01 lot
Copy: Exness
social-trading.exness.com/a/1hbh7g56fe
one.exnessonelink.com/a/1hbh7g56fe


Facebook: https://www.facebook.com/SetZeroTrader


No hay comentarios
2025.12.24 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 00:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 02:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 05:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
