Total de Trades:
188
Transacciones Rentables:
105 (55.85%)
Transacciones Irrentables:
83 (44.15%)
Mejor transacción:
28.68 USD
Peor transacción:
-110.91 USD
Beneficio Bruto:
751.22 USD (728 519 pips)
Pérdidas Brutas:
-974.39 USD (950 661 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (58.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
58.94 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
30.63%
Carga máxima del depósito:
71.68%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.46
Transacciones Largas:
72 (38.30%)
Transacciones Cortas:
116 (61.70%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-1.19 USD
Beneficio medio:
7.15 USD
Pérdidas medias:
-11.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-486.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-486.30 USD (8)
Crecimiento al mes:
-35.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
241.97 USD
Máxima:
486.30 USD (109.45%)
Reducción relativa:
De balance:
67.61% (486.30 USD)
De fondos:
62.78% (451.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-223
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-222K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +28.68 USD
Peor transacción: -111 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +58.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -486.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
