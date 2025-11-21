SeñalesSecciones
Teerathad Booranawisedkul

EA WS

Teerathad Booranawisedkul
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 13%
Exness-Real16
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
44 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
2.19 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
38.82 USD (2 074 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (38.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38.82 USD (44)
Ratio de Sharpe:
1.26
Actividad comercial:
24.75%
Carga máxima del depósito:
7.19%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
23 (52.27%)
Transacciones Cortas:
21 (47.73%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
0.88 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
11.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
6.16% (19.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDm 20
USDJPYm 10
AUDUSDm 7
EURUSDm 6
NZDUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDm 16
USDJPYm 13
AUDUSDm 6
EURUSDm 3
NZDUSDm 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDm 887
USDJPYm 778
AUDUSDm 233
EURUSDm 162
NZDUSDm 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.19 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +38.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.18 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
