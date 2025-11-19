- Incremento
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
28 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
21 (42.86%)
Mejor transacción:
4.20 USD
Peor transacción:
-17.02 USD
Beneficio Bruto:
49.01 USD (4 533 pips)
Pérdidas Brutas:
-114.88 USD (9 501 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (18.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.40 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
94.74%
Carga máxima del depósito:
122.20%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
-0.95
Transacciones Largas:
22 (44.90%)
Transacciones Cortas:
27 (55.10%)
Factor de Beneficio:
0.43
Beneficio Esperado:
-1.34 USD
Beneficio medio:
1.75 USD
Pérdidas medias:
-5.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-37.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.14 USD (6)
Crecimiento al mes:
-50.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
69.46 USD
Máxima:
69.46 USD (104.37%)
Reducción relativa:
De balance:
70.39% (69.46 USD)
De fondos:
27.11% (20.11 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSDrfd
|-66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSDrfd
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
