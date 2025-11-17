SeñalesSecciones
SAPA TAUFIK

Relive Trader

SAPA TAUFIK
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -17%
RockWest-Server
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
17 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
17 (50.00%)
Mejor transacción:
58.72 USD
Peor transacción:
-50.93 USD
Beneficio Bruto:
330.00 USD (33 127 pips)
Pérdidas Brutas:
-501.56 USD (50 408 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (80.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.99 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
75.65%
Carga máxima del depósito:
5.01%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-0.53
Transacciones Largas:
21 (61.76%)
Transacciones Cortas:
13 (38.24%)
Factor de Beneficio:
0.66
Beneficio Esperado:
-5.05 USD
Beneficio medio:
19.41 USD
Pérdidas medias:
-29.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-194.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-194.52 USD (4)
Crecimiento al mes:
-22.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
171.56 USD
Máxima:
324.08 USD (28.13%)
Reducción relativa:
De balance:
28.13% (324.08 USD)
De fondos:
4.87% (45.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s -172
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s -17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RockWest-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Relive Trader

    • Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
    • Stoploss Always Available
    • Single Trade Entry, Fix Lot
    • Risk Reward 1:2
    • Scalping, Swing And Intraday
    • On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
    • Trade on Asia, Euro & Us session
    • Filtered On News

All Question PM, Please Patience For Reply

Regards

Sapa








2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 21:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.18 03:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
