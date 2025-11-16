SeñalesSecciones
Christian Talar

HEDGE SCALPER

Christian Talar
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 379%
Exness-Real29
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 046
Transacciones Rentables:
1 742 (85.14%)
Transacciones Irrentables:
304 (14.86%)
Mejor transacción:
15.35 USD
Peor transacción:
-62.56 USD
Beneficio Bruto:
4 191.43 USD (356 400 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 350.18 USD (232 249 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (120.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
120.37 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
45.05%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
132
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
15.96
Transacciones Largas:
1 122 (54.84%)
Transacciones Cortas:
924 (45.16%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
2.41 USD
Pérdidas medias:
-7.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-33.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-70.45 USD (3)
Crecimiento al mes:
34.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
115.37 USD (6.16%)
Reducción relativa:
De balance:
4.16% (34.14 USD)
De fondos:
39.50% (422.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD 434
EURAUD 370
GBPCAD 253
GBPUSD 236
EURCAD 132
EURUSD 114
USDCAD 96
GBPCHF 92
USDCHF 66
AUDCAD 62
AUDUSD 62
AUDCHF 62
EURGBP 38
EURCHF 29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD 453
EURAUD 276
GBPCAD 249
GBPUSD 374
EURCAD 151
EURUSD 144
USDCAD -19
GBPCHF -15
USDCHF 18
AUDCAD 70
AUDUSD 48
AUDCHF 64
EURGBP 6
EURCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD 28K
EURAUD 24K
GBPCAD 14K
GBPUSD 11K
EURCAD 18K
EURUSD 10K
USDCAD -2.6K
GBPCHF -1.1K
USDCHF 1.5K
AUDCAD 9.7K
AUDUSD 4.8K
AUDCHF 5.1K
EURGBP 421
EURCHF 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.35 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +120.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -33.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real29" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.42 × 12
Exness-Real16
0.72 × 18
Exness-Real4
0.99 × 136
FBS-Real-13
6.26 × 1171
No hay comentarios
2025.12.26 21:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
