- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 046
Transacciones Rentables:
1 742 (85.14%)
Transacciones Irrentables:
304 (14.86%)
Mejor transacción:
15.35 USD
Peor transacción:
-62.56 USD
Beneficio Bruto:
4 191.43 USD (356 400 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 350.18 USD (232 249 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (120.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
120.37 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
45.05%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
132
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
15.96
Transacciones Largas:
1 122 (54.84%)
Transacciones Cortas:
924 (45.16%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
2.41 USD
Pérdidas medias:
-7.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-33.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-70.45 USD (3)
Crecimiento al mes:
34.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
115.37 USD (6.16%)
Reducción relativa:
De balance:
4.16% (34.14 USD)
De fondos:
39.50% (422.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|434
|EURAUD
|370
|GBPCAD
|253
|GBPUSD
|236
|EURCAD
|132
|EURUSD
|114
|USDCAD
|96
|GBPCHF
|92
|USDCHF
|66
|AUDCAD
|62
|AUDUSD
|62
|AUDCHF
|62
|EURGBP
|38
|EURCHF
|29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD
|453
|EURAUD
|276
|GBPCAD
|249
|GBPUSD
|374
|EURCAD
|151
|EURUSD
|144
|USDCAD
|-19
|GBPCHF
|-15
|USDCHF
|18
|AUDCAD
|70
|AUDUSD
|48
|AUDCHF
|64
|EURGBP
|6
|EURCHF
|22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCAD
|14K
|GBPUSD
|11K
|EURCAD
|18K
|EURUSD
|10K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPCHF
|-1.1K
|USDCHF
|1.5K
|AUDCAD
|9.7K
|AUDUSD
|4.8K
|AUDCHF
|5.1K
|EURGBP
|421
|EURCHF
|1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.35 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +120.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -33.58 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real29" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-Real29
|0.42 × 12
Exness-Real16
|0.72 × 18
Exness-Real4
|0.99 × 136
FBS-Real-13
|6.26 × 1171
