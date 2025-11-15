SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GOLDEN CUP
Algoritmic Capital, Ltd.

GOLDEN CUP

Algoritmic Capital, Ltd.
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2025 20%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
208
Transacciones Rentables:
190 (91.34%)
Transacciones Irrentables:
18 (8.65%)
Mejor transacción:
19.30 USD
Peor transacción:
-22.91 USD
Beneficio Bruto:
502.26 USD (42 115 pips)
Pérdidas Brutas:
-320.72 USD (31 053 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (91.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
91.55 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
8.40%
Carga máxima del depósito:
4.23%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
4.17
Transacciones Largas:
83 (39.90%)
Transacciones Cortas:
125 (60.10%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
0.87 USD
Beneficio medio:
2.64 USD
Pérdidas medias:
-17.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-22.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.91 USD (1)
Crecimiento al mes:
-0.90%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
43.50 USD (3.55%)
Reducción relativa:
De balance:
4.14% (41.39 USD)
De fondos:
4.54% (44.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 182
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.30 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +91.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
TRADE GOLD with Fix SL and use TP .... 
No hay comentarios
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 19:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 19:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 19:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLDEN CUP
39 USD al mes
20%
0
0
USD
2K
USD
7
91%
208
91%
8%
1.56
0.87
USD
5%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.