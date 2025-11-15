SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / LWK
Lai Weng Keong

LWK

Lai Weng Keong
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
XMGlobal-Real 44
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
19 (42.22%)
Transacciones Irrentables:
26 (57.78%)
Mejor transacción:
7.84 USD
Peor transacción:
-6.82 USD
Beneficio Bruto:
86.04 USD (41 879 pips)
Pérdidas Brutas:
-95.13 USD (22 608 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (29.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29.88 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
8.65%
Carga máxima del depósito:
16.06%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.27
Transacciones Largas:
33 (73.33%)
Transacciones Cortas:
12 (26.67%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-0.20 USD
Beneficio medio:
4.53 USD
Pérdidas medias:
-3.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-13.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.25 USD (3)
Crecimiento al mes:
-7.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
19.01 USD
Máxima:
33.37 USD (13.21%)
Reducción relativa:
De balance:
13.21% (33.37 USD)
De fondos:
2.29% (5.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US500Cash 7
GER40Cash 5
GOLDmicro 4
CADJPYmicro 4
FRA40Cash 3
SWI20Cash 3
EU50Cash 3
EURJPYmicro 3
NETH25Cash 2
HK50Cash 2
UK100Cash 2
USDJPYmicro 2
SPAIN35Cash 1
GBPJPYmicro 1
CHFJPYmicro 1
US100Cash 1
SILVERmicro 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US500Cash -16
GER40Cash 15
GOLDmicro -5
CADJPYmicro -4
FRA40Cash 3
SWI20Cash 15
EU50Cash 17
EURJPYmicro 5
NETH25Cash 5
HK50Cash -8
UK100Cash -6
USDJPYmicro -8
SPAIN35Cash -4
GBPJPYmicro -5
CHFJPYmicro -6
US100Cash -5
SILVERmicro -3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US500Cash -2.1K
GER40Cash 13K
GOLDmicro -4.8K
CADJPYmicro 14
FRA40Cash 5.9K
SWI20Cash 7.6K
EU50Cash 5K
EURJPYmicro 228
NETH25Cash 278
HK50Cash -92
UK100Cash -3.1K
USDJPYmicro -176
SPAIN35Cash -17
GBPJPYmicro -191
CHFJPYmicro -74
US100Cash -1.7K
SILVERmicro -126
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.84 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +29.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.24 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.15 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LWK
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
229
USD
6
100%
45
42%
9%
0.90
-0.20
USD
13%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.