SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Fronia GOLD
Hayyan Azizi Zein

Fronia GOLD

Hayyan Azizi Zein
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 9%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
30 (53.57%)
Transacciones Irrentables:
26 (46.43%)
Mejor transacción:
847.00 USD
Peor transacción:
-548.40 USD
Beneficio Bruto:
9 241.80 USD (57 861 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 188.99 USD (42 745 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (2 754.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 754.61 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
14.75%
Carga máxima del depósito:
11.40%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.35
Transacciones Largas:
36 (64.29%)
Transacciones Cortas:
20 (35.71%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
18.80 USD
Beneficio medio:
308.06 USD
Pérdidas medias:
-314.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-963.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 291.48 USD (3)
Crecimiento al mes:
-25.17%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
5%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.15 USD
Máxima:
2 973.22 USD (47.12%)
Reducción relativa:
De balance:
29.70% (2 973.22 USD)
De fondos:
8.04% (695.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 54
CHFJPY 1
NQ100.R 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1K
CHFJPY 0
NQ100.R 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 15K
CHFJPY 30
NQ100.R 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +847.00 USD
Peor transacción: -548 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2 754.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -963.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

NordGroupInv-Real2
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 2
TradeKings-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
AETOS-Live
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
otros 217...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

im only trading on XAUUSD, use Breakout stop order and Limit order, always use minimal lot first, no holy grail at financial market just manage ur risk, recommendation 10.000 usd use 0.1 lot

No hay comentarios
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.6% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Fronia GOLD
50 USD al mes
9%
0
0
USD
1
USD
16
5%
56
53%
15%
1.12
18.80
USD
30%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.