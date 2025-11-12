- Incremento
Total de Trades:
280
Transacciones Rentables:
156 (55.71%)
Transacciones Irrentables:
124 (44.29%)
Mejor transacción:
89.67 USD
Peor transacción:
-47.93 USD
Beneficio Bruto:
2 260.89 USD (202 772 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 556.30 USD (132 940 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (632.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
632.55 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
54.13%
Carga máxima del depósito:
19.92%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.90
Transacciones Largas:
181 (64.64%)
Transacciones Cortas:
99 (35.36%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
2.52 USD
Beneficio medio:
14.49 USD
Pérdidas medias:
-12.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-225.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-225.93 USD (14)
Crecimiento al mes:
29.76%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
369.13 USD
Máxima:
784.70 USD (27.02%)
Reducción relativa:
De balance:
30.00% (784.40 USD)
De fondos:
7.94% (138.72 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|D30EUR
|44
|NASUSD
|28
|SPXUSD
|23
|U30USD
|18
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|860
|D30EUR
|-129
|NASUSD
|156
|SPXUSD
|-29
|U30USD
|-166
|GBPCAD
|12
|GBPUSD
|0
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|0
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|83K
|D30EUR
|-5.2K
|NASUSD
|9.9K
|SPXUSD
|-3K
|U30USD
|-16K
|GBPCAD
|871
|GBPUSD
|19
|GBPNZD
|164
|AUDUSD
|5
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +89.67 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +632.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -225.93 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
