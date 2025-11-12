SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / NEXUS4
RAFAEL SAURA QUILES

NEXUS4

RAFAEL SAURA QUILES
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 71%
RoboForex-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
224
Transacciones Rentables:
153 (68.30%)
Transacciones Irrentables:
71 (31.70%)
Mejor transacción:
44.60 USD
Peor transacción:
-9.95 USD
Beneficio Bruto:
439.14 USD (85 546 pips)
Pérdidas Brutas:
-163.62 USD (19 122 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (55.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.70 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
60.05%
Carga máxima del depósito:
16.46%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
4.78
Transacciones Largas:
135 (60.27%)
Transacciones Cortas:
89 (39.73%)
Factor de Beneficio:
2.68
Beneficio Esperado:
1.23 USD
Beneficio medio:
2.87 USD
Pérdidas medias:
-2.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-56.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-56.66 USD (13)
Crecimiento al mes:
26.18%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
57.68 USD (8.23%)
Reducción relativa:
De balance:
11.32% (57.68 USD)
De fondos:
13.32% (67.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF 27
.USTECHCash 22
EURUSD 16
USDCAD 16
USDJPY 15
GBPUSD 15
CADJPY 10
GBPAUD 10
GBPCAD 10
EURJPY 9
EURAUD 9
AUDJPY 8
NZDJPY 7
EURCAD 7
NZDUSD 6
CHFJPY 6
CADCHF 5
AUDUSD 5
GBPNZD 5
EURNZD 4
EURCHF 3
GBPJPY 3
AUDCAD 2
.US500Cash 2
GBPCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF 0
.USTECHCash 119
EURUSD -17
USDCAD -7
USDJPY 21
GBPUSD 14
CADJPY 34
GBPAUD 27
GBPCAD 16
EURJPY 12
EURAUD 3
AUDJPY 15
NZDJPY 7
EURCAD 7
NZDUSD -2
CHFJPY 3
CADCHF 0
AUDUSD 8
GBPNZD 13
EURNZD -2
EURCHF 2
GBPJPY 2
AUDCAD -1
.US500Cash 1
GBPCHF 1
NZDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF 333
.USTECHCash 45K
EURUSD -1.1K
USDCAD -722
USDJPY 1.8K
GBPUSD 1.3K
CADJPY 3.5K
GBPAUD 4.3K
GBPCAD 2.4K
EURJPY 708
EURAUD 556
AUDJPY 2.3K
NZDJPY 1.1K
EURCAD 1K
NZDUSD -77
CHFJPY 606
CADCHF 89
AUDUSD 824
GBPNZD 2.3K
EURNZD -336
EURCHF 222
GBPJPY 400
AUDCAD -82
.US500Cash 458
GBPCHF 123
NZDCAD -100
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +44.60 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +55.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -56.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TTCM-Live
0.00 × 2
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
EuromarketFX-Live
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
IronFXBM-Real4
0.25 × 149
TTCM-Live3
0.29 × 7
Axi-US07-Live
0.29 × 41
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Pepperstone-Demo01
0.32 × 1620
UniverseWheel-Live
0.33 × 91
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
RoboForexDE-ECN
0.34 × 90
Tickmill-Live10
0.35 × 110
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.38 × 267
RoboForexEU-ECN
0.38 × 1204
ICMarkets-Live18
0.39 × 1395
otros 521...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Siguiendo cuenta maestra de 100k€.

🚀 Esta estrategia MANUAL combina cuatro fuerzas clave del mercado — la dirección de la tendencia, las correlaciones entre activos, la fuerza inicial de la semana y la precisión del timing — para lograr crecimientos constantes y controlados. 📊 Diseñada para traders disciplinados, ofrece retornos estables con bajo drawdown gracias a un control de riesgo optimizado. ⚙️ Los niveles de stop-loss, take-profit y drawdown se ajustan cada semana tras analizar los activos más prometedores. Con más de 20 años de experiencia en el mercado, es una herramienta enfocada en la precisión, la fiabilidad y el crecimiento sostenido. 💹


Esta es una estrategia de swing trading pura, centrada en capturar movimientos de mercado de medio plazo, con una duración de 2 a 3 días. 📈 Olvídate de los scalpers que persiguen 3 o 5 pips — este sistema está diseñado para traders que valoran la paciencia, la precisión y la consistencia en los resultados.


La estrategia está diseñada para generar un retorno mensual promedio del 15–20%, siempre bajo condiciones de mercado normales. Es importante subrayar que estos resultados no son lineales y pueden variar según el entorno macroeconómico y la volatilidad del mercado.

El sistema opera con una estricta gestión de riesgo, manteniendo un drawdown máximo inferior al 15% en condiciones habituales. En ocasiones, los resultados pueden superar el rango mencionado cuando coinciden múltiples factores favorables (técnicos, fundamentales y de sentimiento), aunque consideramos que esto no representa el escenario estándar y no debe tomarse como referencia para expectativas futuras.

Esta combinación de rendimiento moderado, control de riesgo y consistencia es la base del enfoque que aplicamos de forma disciplinada y sistemática.

Desde el 24 de diciembre de 2025 hasta aproximadamente el 5 de enero de 2026 no se ejecutará ninguna operativa en el mercado.
Este sistema está específicamente diseñado y optimizado para operar en el mercado de divisas (Forex). Aunque inicialmente se abrió alguna operativa en otros activos, a partir de ahora la estrategia se centrará exclusivamente en pares de divisas, utilizando símbolos estándar con el fin de evitar cualquier conflicto de copia entre diferentes brókeres.

Estilo de Trading (Gráfico de radar / spider)

Habilidad / Rasgo Nivel
Gestión de riesgo ★★★★★
Consistencia de trades ★★★★★
Control emocional ★★★★☆
Paciencia / timing ★★★★★
Aversión al riesgo ★★★★☆
Diversificación ★★★★☆
Exposición agresiva ★☆☆☆☆
Optimización de ganancias ★★★☆☆


📌 Precio de la señal y política de suscripción

  • 💰 Precio actual: 30 USD

  • 👥 Hasta 100 suscriptores:
    El precio se ajustará a 35 USD.

  • 🚀 A partir de 200 suscriptores:
    El precio será de 40 USD, quedando fijo y permanente.

  • 🔒 Garantía para suscriptores actuales:
    Los suscriptores activos mantienen el precio al que se suscribieron, incluso tras futuras subidas.

👉 Esta estructura premia a los primeros suscriptores y permite un crecimiento sostenible y profesional de la señal.


No hay comentarios
2025.12.22 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 08:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 11:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 16:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 11:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
NEXUS4
30 USD al mes
71%
0
0
USD
506
USD
7
0%
224
68%
60%
2.68
1.23
USD
13%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.