|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCHF
|27
|.USTECHCash
|22
|EURUSD
|16
|USDCAD
|16
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|15
|CADJPY
|10
|GBPAUD
|10
|GBPCAD
|10
|EURJPY
|9
|EURAUD
|9
|AUDJPY
|8
|NZDJPY
|7
|EURCAD
|7
|NZDUSD
|6
|CHFJPY
|6
|CADCHF
|5
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|5
|EURNZD
|4
|EURCHF
|3
|GBPJPY
|3
|AUDCAD
|2
|.US500Cash
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCHF
|0
|.USTECHCash
|119
|EURUSD
|-17
|USDCAD
|-7
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|14
|CADJPY
|34
|GBPAUD
|27
|GBPCAD
|16
|EURJPY
|12
|EURAUD
|3
|AUDJPY
|15
|NZDJPY
|7
|EURCAD
|7
|NZDUSD
|-2
|CHFJPY
|3
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|8
|GBPNZD
|13
|EURNZD
|-2
|EURCHF
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCAD
|-1
|.US500Cash
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCHF
|333
|.USTECHCash
|45K
|EURUSD
|-1.1K
|USDCAD
|-722
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|1.3K
|CADJPY
|3.5K
|GBPAUD
|4.3K
|GBPCAD
|2.4K
|EURJPY
|708
|EURAUD
|556
|AUDJPY
|2.3K
|NZDJPY
|1.1K
|EURCAD
|1K
|NZDUSD
|-77
|CHFJPY
|606
|CADCHF
|89
|AUDUSD
|824
|GBPNZD
|2.3K
|EURNZD
|-336
|EURCHF
|222
|GBPJPY
|400
|AUDCAD
|-82
|.US500Cash
|458
|GBPCHF
|123
|NZDCAD
|-100
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 149
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Axi-US07-Live
|0.29 × 41
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Pepperstone-Demo01
|0.32 × 1620
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 91
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
RoboForexDE-ECN
|0.34 × 90
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.38 × 267
|
RoboForexEU-ECN
|0.38 × 1204
|
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1395
Siguiendo cuenta maestra de 100k€.
🚀 Esta estrategia MANUAL combina cuatro fuerzas clave del mercado — la dirección de la tendencia, las correlaciones entre activos, la fuerza inicial de la semana y la precisión del timing — para lograr crecimientos constantes y controlados. 📊 Diseñada para traders disciplinados, ofrece retornos estables con bajo drawdown gracias a un control de riesgo optimizado. ⚙️ Los niveles de stop-loss, take-profit y drawdown se ajustan cada semana tras analizar los activos más prometedores. Con más de 20 años de experiencia en el mercado, es una herramienta enfocada en la precisión, la fiabilidad y el crecimiento sostenido. 💹
⏳ Esta es una estrategia de swing trading pura, centrada en capturar movimientos de mercado de medio plazo, con una duración de 2 a 3 días. 📈 Olvídate de los scalpers que persiguen 3 o 5 pips — este sistema está diseñado para traders que valoran la paciencia, la precisión y la consistencia en los resultados.
La estrategia está diseñada para generar un retorno mensual promedio del 15–20%, siempre bajo condiciones de mercado normales. Es importante subrayar que estos resultados no son lineales y pueden variar según el entorno macroeconómico y la volatilidad del mercado.
El sistema opera con una estricta gestión de riesgo, manteniendo un drawdown máximo inferior al 15% en condiciones habituales. En ocasiones, los resultados pueden superar el rango mencionado cuando coinciden múltiples factores favorables (técnicos, fundamentales y de sentimiento), aunque consideramos que esto no representa el escenario estándar y no debe tomarse como referencia para expectativas futuras.
Esta combinación de rendimiento moderado, control de riesgo y consistencia es la base del enfoque que aplicamos de forma disciplinada y sistemática.
Desde el 24 de diciembre de 2025 hasta aproximadamente el 5 de enero de 2026 no se ejecutará ninguna operativa en el mercado.
Este sistema está específicamente diseñado y optimizado para operar en el mercado de divisas (Forex). Aunque inicialmente se abrió alguna operativa en otros activos, a partir de ahora la estrategia se centrará exclusivamente en pares de divisas, utilizando símbolos estándar con el fin de evitar cualquier conflicto de copia entre diferentes brókeres.
Estilo de Trading (Gráfico de radar / spider)
|Habilidad / Rasgo
|Nivel
|Gestión de riesgo
|★★★★★
|Consistencia de trades
|★★★★★
|Control emocional
|★★★★☆
|Paciencia / timing
|★★★★★
|Aversión al riesgo
|★★★★☆
|Diversificación
|★★★★☆
|Exposición agresiva
|★☆☆☆☆
|Optimización de ganancias
|★★★☆☆
📌 Precio de la señal y política de suscripción
-
💰 Precio actual: 30 USD
-
👥 Hasta 100 suscriptores:
El precio se ajustará a 35 USD.
-
🚀 A partir de 200 suscriptores:
El precio será de 40 USD, quedando fijo y permanente.
-
🔒 Garantía para suscriptores actuales:
Los suscriptores activos mantienen el precio al que se suscribieron, incluso tras futuras subidas.
👉 Esta estructura premia a los primeros suscriptores y permite un crecimiento sostenible y profesional de la señal.
