Maciej Jozef Wujciow

Halion UNLOCKED

Maciej Jozef Wujciow
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD al mes
incremento desde 2025 191%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
53 (94.64%)
Transacciones Irrentables:
3 (5.36%)
Mejor transacción:
1 079.49 EUR
Peor transacción:
-145.80 EUR
Beneficio Bruto:
18 563.83 EUR (220 072 pips)
Pérdidas Brutas:
-414.91 EUR (15 536 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (18 563.83 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
18 563.83 EUR (53)
Ratio de Sharpe:
0.82
Actividad comercial:
36.05%
Carga máxima del depósito:
8.78%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
46.11
Transacciones Largas:
40 (71.43%)
Transacciones Cortas:
16 (28.57%)
Factor de Beneficio:
44.74
Beneficio Esperado:
324.09 EUR
Beneficio medio:
350.26 EUR
Pérdidas medias:
-138.30 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-393.15 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-393.15 EUR (3)
Crecimiento al mes:
427.78%
Pronóstico anual:
5 190.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
393.59 EUR
Máxima:
393.59 EUR (39.36%)
Reducción relativa:
De balance:
39.36% (393.59 EUR)
De fondos:
37.15% (3 398.90 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 205K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 079.49 EUR
Peor transacción: -146 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 53
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +18 563.83 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -393.15 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
EA Logic: Aggressive

Risk Level: Extreme


No hay comentarios
2025.12.08 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
