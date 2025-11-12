- Incremento
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
53 (94.64%)
Transacciones Irrentables:
3 (5.36%)
Mejor transacción:
1 079.49 EUR
Peor transacción:
-145.80 EUR
Beneficio Bruto:
18 563.83 EUR (220 072 pips)
Pérdidas Brutas:
-414.91 EUR (15 536 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (18 563.83 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
18 563.83 EUR (53)
Ratio de Sharpe:
0.82
Actividad comercial:
36.05%
Carga máxima del depósito:
8.78%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
46.11
Transacciones Largas:
40 (71.43%)
Transacciones Cortas:
16 (28.57%)
Factor de Beneficio:
44.74
Beneficio Esperado:
324.09 EUR
Beneficio medio:
350.26 EUR
Pérdidas medias:
-138.30 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-393.15 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-393.15 EUR (3)
Crecimiento al mes:
427.78%
Pronóstico anual:
5 190.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
393.59 EUR
Máxima:
393.59 EUR (39.36%)
Reducción relativa:
De balance:
39.36% (393.59 EUR)
De fondos:
37.15% (3 398.90 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|205K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
EA Logic: Aggressive
Risk Level: Extreme
No hay comentarios
