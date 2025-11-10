SeñalesSecciones
AMANHECER DOURADO
Salomao Hack

AMANHECER DOURADO

Salomao Hack
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -16%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
19 (51.35%)
Transacciones Irrentables:
18 (48.65%)
Mejor transacción:
50.21 USD
Peor transacción:
-51.92 USD
Beneficio Bruto:
345.53 USD (34 855 pips)
Pérdidas Brutas:
-413.85 USD (41 078 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (95.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
95.26 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
28.21%
Carga máxima del depósito:
4.47%
Último trade:
23 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.41
Transacciones Largas:
18 (48.65%)
Transacciones Cortas:
19 (51.35%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-1.85 USD
Beneficio medio:
18.19 USD
Pérdidas medias:
-22.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-131.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-131.94 USD (5)
Crecimiento al mes:
-26.04%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
68.32 USD
Máxima:
165.38 USD (31.38%)
Reducción relativa:
De balance:
31.38% (165.38 USD)
De fondos:
13.27% (67.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -6.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.21 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +95.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -131.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
otros 4...
suport: 

https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh

No hay comentarios
2025.12.09 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AMANHECER DOURADO
30 USD al mes
-16%
0
0
USD
362
USD
5
100%
37
51%
28%
0.83
-1.85
USD
31%
1:500
Copiar

