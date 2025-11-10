- Incremento
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
19 (51.35%)
Transacciones Irrentables:
18 (48.65%)
Mejor transacción:
50.21 USD
Peor transacción:
-51.92 USD
Beneficio Bruto:
345.53 USD (34 855 pips)
Pérdidas Brutas:
-413.85 USD (41 078 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (95.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
95.26 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
28.21%
Carga máxima del depósito:
4.47%
Último trade:
23 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.41
Transacciones Largas:
18 (48.65%)
Transacciones Cortas:
19 (51.35%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-1.85 USD
Beneficio medio:
18.19 USD
Pérdidas medias:
-22.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-131.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-131.94 USD (5)
Crecimiento al mes:
-26.04%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
68.32 USD
Máxima:
165.38 USD (31.38%)
Reducción relativa:
De balance:
31.38% (165.38 USD)
De fondos:
13.27% (67.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +50.21 USD
Peor transacción: -52 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +95.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -131.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
otros 4...
