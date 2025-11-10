- Incremento
Total de Trades:
108
Transacciones Rentables:
52 (48.14%)
Transacciones Irrentables:
56 (51.85%)
Mejor transacción:
19.26 USD
Peor transacción:
-16.02 USD
Beneficio Bruto:
84.47 USD (9 300 pips)
Pérdidas Brutas:
-160.78 USD (15 883 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (34.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.72 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Actividad comercial:
1.59%
Carga máxima del depósito:
12.14%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
80 (74.07%)
Transacciones Cortas:
28 (25.93%)
Factor de Beneficio:
0.53
Beneficio Esperado:
-0.71 USD
Beneficio medio:
1.62 USD
Pérdidas medias:
-2.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-64.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.07 USD (7)
Crecimiento al mes:
-24.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
77.16 USD
Máxima:
133.88 USD (29.31%)
Reducción relativa:
De balance:
29.31% (133.88 USD)
De fondos:
13.93% (53.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +19.26 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +34.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -64.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
