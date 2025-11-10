SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GOLDEN HACK TREND VOLATILITY
Salomao Hack

GOLDEN HACK TREND VOLATILITY

Salomao Hack
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -19%
RoboForex-ECN-3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
108
Transacciones Rentables:
52 (48.14%)
Transacciones Irrentables:
56 (51.85%)
Mejor transacción:
19.26 USD
Peor transacción:
-16.02 USD
Beneficio Bruto:
84.47 USD (9 300 pips)
Pérdidas Brutas:
-160.78 USD (15 883 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (34.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.72 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Actividad comercial:
1.59%
Carga máxima del depósito:
12.14%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
80 (74.07%)
Transacciones Cortas:
28 (25.93%)
Factor de Beneficio:
0.53
Beneficio Esperado:
-0.71 USD
Beneficio medio:
1.62 USD
Pérdidas medias:
-2.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-64.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.07 USD (7)
Crecimiento al mes:
-24.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
77.16 USD
Máxima:
133.88 USD (29.31%)
Reducción relativa:
De balance:
29.31% (133.88 USD)
De fondos:
13.93% (53.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.26 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +34.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -64.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
otros 4...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

suport:

https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh

No hay comentarios
2025.12.14 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 19:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 03:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 04:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 01:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLDEN HACK TREND VOLATILITY
30 USD al mes
-19%
0
0
USD
324
USD
5
100%
108
48%
2%
0.52
-0.71
USD
29%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.