Total de Trades:
24
Transacciones Rentables:
22 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
2 (8.33%)
Mejor transacción:
381.98 SGD
Peor transacción:
-507.93 SGD
Beneficio Bruto:
3 580.97 SGD (21 026 pips)
Pérdidas Brutas:
-805.72 SGD (4 192 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 025.08 SGD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 348.22 SGD (6)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
18.65%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
5.44
Transacciones Largas:
14 (58.33%)
Transacciones Cortas:
10 (41.67%)
Factor de Beneficio:
4.44
Beneficio Esperado:
115.64 SGD
Beneficio medio:
162.77 SGD
Pérdidas medias:
-402.86 SGD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-507.93 SGD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-507.93 SGD (1)
Crecimiento al mes:
45.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.24 SGD
Máxima:
509.73 SGD (16.90%)
Reducción relativa:
De balance:
16.86% (509.02 SGD)
De fondos:
32.64% (661.02 SGD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|99
|AUDUSD
|249
|GBPUSD
|596
|AUDJPY
|129
|GBPJPY
|489
|USDCAD
|488
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|81
|AUDCHF
|48
|EURGBP
|69
|EURUSD
|-216
|GBPAUD
|108
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|829
|AUDUSD
|2.2K
|GBPUSD
|2.3K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|5K
|USDCAD
|3K
|NZDJPY
|1K
|USDJPY
|750
|AUDCHF
|489
|EURGBP
|499
|EURUSD
|-2.5K
|GBPAUD
|742
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +381.98 SGD
Peor transacción: -508 SGD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 025.08 SGD
Pérdidas máximas consecutivas: -507.93 SGD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
DooGroup-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
EverestCM-Live
|0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
itexsys-Platform
|0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 156
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 10138
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5655
Exness-MT5Real8
|0.86 × 916
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
119%
0
0
USD
USD
4.8K
SGD
SGD
8
100%
24
91%
100%
4.44
115.64
SGD
SGD
33%
1:500