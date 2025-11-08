SeñalesSecciones
Indradi Kridiasto St

RelaxTrade

Indradi Kridiasto St
0 comentarios
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -59%
OctaFX-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
102
Transacciones Rentables:
56 (54.90%)
Transacciones Irrentables:
46 (45.10%)
Mejor transacción:
214.15 USD
Peor transacción:
-174.70 USD
Beneficio Bruto:
2 105.30 USD (70 901 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 245.66 USD (68 757 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (407.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
407.14 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
2.96%
Carga máxima del depósito:
90.39%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.23
Transacciones Largas:
51 (50.00%)
Transacciones Cortas:
51 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-1.38 USD
Beneficio medio:
37.59 USD
Pérdidas medias:
-48.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-612.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-612.07 USD (11)
Crecimiento al mes:
-71.59%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
427.58 USD
Máxima:
612.07 USD (65.82%)
Reducción relativa:
De balance:
88.09% (612.07 USD)
De fondos:
31.56% (158.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -140
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
otros 16...
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
No hay comentarios
2025.12.18 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 82% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.08 18:06
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 2.78% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 18:06
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.64% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RelaxTrade
30 USD al mes
-59%
0
0
USD
147
USD
12
0%
102
54%
3%
0.93
-1.38
USD
88%
1:500
Copiar

