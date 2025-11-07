- Incremento
Total de Trades:
780
Transacciones Rentables:
674 (86.41%)
Transacciones Irrentables:
106 (13.59%)
Mejor transacción:
56.94 USD
Peor transacción:
-98.92 USD
Beneficio Bruto:
1 356.23 USD (28 602 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 054.63 USD (15 358 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (43.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.15 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
76.45%
Carga máxima del depósito:
108.09%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
139
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.73
Transacciones Largas:
336 (43.08%)
Transacciones Cortas:
444 (56.92%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
0.39 USD
Beneficio medio:
2.01 USD
Pérdidas medias:
-9.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-105.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-231.56 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.96%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
413.87 USD (46.16%)
Reducción relativa:
De balance:
37.01% (413.87 USD)
De fondos:
43.72% (460.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|780
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Mejor transacción: +56.94 USD
Peor transacción: -99 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +43.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -105.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.60 × 5
|
FPMarketsSC-Live4
|0.71 × 17
|
Axi-US12-Live
|1.50 × 14
|
Pepperstone-Edge01
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|2.29 × 17
|
OctaFX-Real3
|4.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
|
VantageInternational-Live 22
|8.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|8.00 × 3
|
Fyntura-Live
|13.09 × 23
