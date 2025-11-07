SeñalesSecciones
Fort Knox Global Inc.

DAILY FOUR PERCENT

Fort Knox Global Inc.
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2000 USD al mes
incremento desde 2025 59%
FPMarketsLLC-Live4
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
780
Transacciones Rentables:
674 (86.41%)
Transacciones Irrentables:
106 (13.59%)
Mejor transacción:
56.94 USD
Peor transacción:
-98.92 USD
Beneficio Bruto:
1 356.23 USD (28 602 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 054.63 USD (15 358 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (43.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.15 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
76.45%
Carga máxima del depósito:
108.09%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
139
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.73
Transacciones Largas:
336 (43.08%)
Transacciones Cortas:
444 (56.92%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
0.39 USD
Beneficio medio:
2.01 USD
Pérdidas medias:
-9.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-105.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-231.56 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.96%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
413.87 USD (46.16%)
Reducción relativa:
De balance:
37.01% (413.87 USD)
De fondos:
43.72% (460.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 780
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 302
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +56.94 USD
Peor transacción: -99 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +43.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -105.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.60 × 5
FPMarketsSC-Live4
0.71 × 17
Axi-US12-Live
1.50 × 14
Pepperstone-Edge01
1.67 × 3
VantageInternational-Live 3
2.29 × 17
OctaFX-Real3
4.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
VantageInternational-Live 22
8.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
8.00 × 3
Fyntura-Live
13.09 × 23
No hay comentarios
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 06:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 20:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:25 - 1:100
2025.11.26 13:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.