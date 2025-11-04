El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live14 1.00 × 14 ICMarketsSC-Live22 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 4.00 × 1 DooFintech-Live 5 8.28 × 336 ICMarketsSC-Live18 11.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 12.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 12.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 12.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live12 12.43 × 7 TitanFX-06 18.14 × 7 PlexyTrade-Live 19.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 27.00 × 1 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada