Hai Sheng

Stable trading007

Hai Sheng
0 comentarios
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -18%
MonetaMarkets-Live01
1:100
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12 121
Transacciones Rentables:
7 914 (65.29%)
Transacciones Irrentables:
4 207 (34.71%)
Mejor transacción:
7 952.51 USD
Peor transacción:
-11 707.80 USD
Beneficio Bruto:
286 489.58 USD (2 007 591 pips)
Pérdidas Brutas:
-228 321.58 USD (1 971 744 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (5 405.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22 746.47 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
18.06%
Carga máxima del depósito:
56.33%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
175
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.26
Transacciones Largas:
7 172 (59.17%)
Transacciones Cortas:
4 949 (40.83%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
4.80 USD
Beneficio medio:
36.20 USD
Pérdidas medias:
-54.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-2 255.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27 028.30 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.02%
Pronóstico anual:
97.35%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 330.00 USD
Máxima:
46 260.85 USD (43.74%)
Reducción relativa:
De balance:
82.96% (46 260.85 USD)
De fondos:
22.59% (3 167.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 12113
EURUSD 6
EURJPY 1
GBPUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 59K
EURUSD -118
EURJPY 73
GBPUSD -1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 38K
EURUSD -186
EURJPY 105
GBPUSD -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7 952.51 USD
Peor transacción: -11 708 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +5 405.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 255.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live14
1.00 × 14
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
DooFintech-Live 5
8.28 × 336
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
12.43 × 7
TitanFX-06
18.14 × 7
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
No hay comentarios
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 02:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 09:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.88% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
A large drawdown may occur on the account again
