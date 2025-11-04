- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
12 121
Transacciones Rentables:
7 914 (65.29%)
Transacciones Irrentables:
4 207 (34.71%)
Mejor transacción:
7 952.51 USD
Peor transacción:
-11 707.80 USD
Beneficio Bruto:
286 489.58 USD (2 007 591 pips)
Pérdidas Brutas:
-228 321.58 USD (1 971 744 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (5 405.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22 746.47 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
18.06%
Carga máxima del depósito:
56.33%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
175
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.26
Transacciones Largas:
7 172 (59.17%)
Transacciones Cortas:
4 949 (40.83%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
4.80 USD
Beneficio medio:
36.20 USD
Pérdidas medias:
-54.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-2 255.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27 028.30 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.02%
Pronóstico anual:
97.35%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 330.00 USD
Máxima:
46 260.85 USD (43.74%)
Reducción relativa:
De balance:
82.96% (46 260.85 USD)
De fondos:
22.59% (3 167.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12113
|EURUSD
|6
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|-118
|EURJPY
|73
|GBPUSD
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|38K
|EURUSD
|-186
|EURJPY
|105
|GBPUSD
|-1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|8.28 × 336
|
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|12.43 × 7
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
