Total de Trades:
257
Transacciones Rentables:
102 (39.68%)
Transacciones Irrentables:
155 (60.31%)
Mejor transacción:
9.96 USD
Peor transacción:
-2.99 USD
Beneficio Bruto:
322.89 USD (1 626 894 pips)
Pérdidas Brutas:
-277.89 USD (1 653 554 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (46.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.91 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
9.01%
Carga máxima del depósito:
13.36%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
33 minutos
Factor de Recuperación:
1.03
Transacciones Largas:
110 (42.80%)
Transacciones Cortas:
147 (57.20%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.18 USD
Beneficio medio:
3.17 USD
Pérdidas medias:
-1.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-26.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.57 USD (15)
Crecimiento al mes:
44.59%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.54 USD
Máxima:
43.78 USD (30.98%)
Reducción relativa:
De balance:
42.15% (32.40 USD)
De fondos:
7.75% (4.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|131
|BTCUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|60
|BTCUSD
|-15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|73K
|BTCUSD
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Reducción
Mejor transacción: +9.96 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +46.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.57 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
