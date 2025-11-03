SeñalesSecciones
Exness GD4 30 B1
Ji Jaeyeong

Exness GD4 30 B1

Ji Jaeyeong
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -17%
Exness-Real17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
132
Transacciones Rentables:
42 (31.81%)
Transacciones Irrentables:
90 (68.18%)
Mejor transacción:
9.96 USD
Peor transacción:
-2.95 USD
Beneficio Bruto:
157.71 USD (1 593 855 pips)
Pérdidas Brutas:
-162.67 USD (1 590 904 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (30.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30.06 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
1.96%
Carga máxima del depósito:
39.72%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
-0.13
Transacciones Largas:
57 (43.18%)
Transacciones Cortas:
75 (56.82%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.04 USD
Beneficio medio:
3.76 USD
Pérdidas medias:
-1.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-29.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.36 USD (16)
Crecimiento al mes:
-26.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.88 USD
Máxima:
38.65 USD (70.57%)
Reducción relativa:
De balance:
70.57% (38.65 USD)
De fondos:
11.14% (3.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 368
Exness-Real18
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
ICMarketsSC-Live05
2.67 × 12
Exness-Real9
8.77 × 191
2025.12.28 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 22:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 05:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 16:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 00:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 00:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 22:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 21:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 17:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 01:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 19:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 18:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 18:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 18:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
