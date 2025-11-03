- Incremento
Total de Trades:
132
Transacciones Rentables:
42 (31.81%)
Transacciones Irrentables:
90 (68.18%)
Mejor transacción:
9.96 USD
Peor transacción:
-2.95 USD
Beneficio Bruto:
157.71 USD (1 593 855 pips)
Pérdidas Brutas:
-162.67 USD (1 590 904 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (30.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30.06 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
1.96%
Carga máxima del depósito:
39.72%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
-0.13
Transacciones Largas:
57 (43.18%)
Transacciones Cortas:
75 (56.82%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.04 USD
Beneficio medio:
3.76 USD
Pérdidas medias:
-1.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-29.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.36 USD (16)
Crecimiento al mes:
-26.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.88 USD
Máxima:
38.65 USD (70.57%)
Reducción relativa:
De balance:
70.57% (38.65 USD)
De fondos:
11.14% (3.83 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.96 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +30.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
