Neni Arwanda

Morphin Funds

Neni Arwanda
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 295%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
52
Transacciones Rentables:
37 (71.15%)
Transacciones Irrentables:
15 (28.85%)
Mejor transacción:
230.80 USD
Peor transacción:
-39.87 USD
Beneficio Bruto:
2 308.46 USD (1 923 924 pips)
Pérdidas Brutas:
-191.04 USD (74 022 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (499.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
645.23 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.62
Actividad comercial:
78.52%
Carga máxima del depósito:
18.63%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
24.99
Transacciones Largas:
34 (65.38%)
Transacciones Cortas:
18 (34.62%)
Factor de Beneficio:
12.08
Beneficio Esperado:
40.72 USD
Beneficio medio:
62.39 USD
Pérdidas medias:
-12.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-48.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-48.47 USD (2)
Crecimiento al mes:
243.49%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.43 USD
Máxima:
84.72 USD (4.49%)
Reducción relativa:
De balance:
4.65% (84.72 USD)
De fondos:
40.05% (497.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 34
GBPJPYm 8
USDJPYm 3
EURJPYm 2
EURUSDm 2
BTCUSDm 1
EURAUDm 1
EURNZDm 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 2.2K
GBPJPYm -72
USDJPYm -7
EURJPYm -27
EURUSDm 9
BTCUSDm 26
EURAUDm 13
EURNZDm 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 1.6M
GBPJPYm -9.7K
USDJPYm 182
EURJPYm -4.3K
EURUSDm 893
BTCUSDm 259K
EURAUDm 974
EURNZDm 823
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +230.80 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +499.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -48.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.11 20:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 23:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 23:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
2025.11.28 05:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Share of trading days is too low
2025.11.05 16:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 15:27
Share of trading days is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 14:17
Share of trading days is too low
2025.11.05 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
