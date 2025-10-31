- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
47
Transacciones Rentables:
25 (53.19%)
Transacciones Irrentables:
22 (46.81%)
Mejor transacción:
238.00 BRL
Peor transacción:
-399.00 BRL
Beneficio Bruto:
1 015.00 BRL (422 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 308.00 BRL (525 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (122.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
420.00 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
12.89%
Carga máxima del depósito:
1.02%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
23 (48.94%)
Transacciones Cortas:
24 (51.06%)
Factor de Beneficio:
0.78
Beneficio Esperado:
-6.23 BRL
Beneficio medio:
40.60 BRL
Pérdidas medias:
-59.45 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-59.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-741.00 BRL (3)
Crecimiento al mes:
-6.10%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
621.00 BRL
Máxima:
760.00 BRL (14.79%)
Reducción relativa:
De balance:
14.67% (760.00 BRL)
De fondos:
7.62% (381.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|FLRY3
|9
|BBSE3
|9
|KLBN11
|7
|MULT3
|5
|TOTS3
|4
|B3SA3
|3
|TAEE11
|3
|EQTL3
|3
|BPAC11
|2
|ABEV3
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|FLRY3
|53
|BBSE3
|65
|KLBN11
|-20
|MULT3
|-214
|TOTS3
|-107
|B3SA3
|-59
|TAEE11
|11
|EQTL3
|24
|BPAC11
|-2
|ABEV3
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|FLRY3
|26
|BBSE3
|101
|KLBN11
|-24
|MULT3
|-145
|TOTS3
|-102
|B3SA3
|-18
|TAEE11
|21
|EQTL3
|-5
|BPAC11
|-3
|ABEV3
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +238.00 BRL
Peor transacción: -399 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +122.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -59.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XPMT5-PRD
|0.25 × 4
Mean Reverse AI
No hay comentarios