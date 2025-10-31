SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AiTraderB3
Marcus Cabral

AiTraderB3

Marcus Cabral
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -6%
XPMT5-PRD
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
47
Transacciones Rentables:
25 (53.19%)
Transacciones Irrentables:
22 (46.81%)
Mejor transacción:
238.00 BRL
Peor transacción:
-399.00 BRL
Beneficio Bruto:
1 015.00 BRL (422 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 308.00 BRL (525 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (122.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
420.00 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
12.89%
Carga máxima del depósito:
1.02%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
23 (48.94%)
Transacciones Cortas:
24 (51.06%)
Factor de Beneficio:
0.78
Beneficio Esperado:
-6.23 BRL
Beneficio medio:
40.60 BRL
Pérdidas medias:
-59.45 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-59.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-741.00 BRL (3)
Crecimiento al mes:
-6.10%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
621.00 BRL
Máxima:
760.00 BRL (14.79%)
Reducción relativa:
De balance:
14.67% (760.00 BRL)
De fondos:
7.62% (381.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
FLRY3 9
BBSE3 9
KLBN11 7
MULT3 5
TOTS3 4
B3SA3 3
TAEE11 3
EQTL3 3
BPAC11 2
ABEV3 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
FLRY3 53
BBSE3 65
KLBN11 -20
MULT3 -214
TOTS3 -107
B3SA3 -59
TAEE11 11
EQTL3 24
BPAC11 -2
ABEV3 120
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
FLRY3 26
BBSE3 101
KLBN11 -24
MULT3 -145
TOTS3 -102
B3SA3 -18
TAEE11 21
EQTL3 -5
BPAC11 -3
ABEV3 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +238.00 BRL
Peor transacción: -399 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +122.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -59.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
0.25 × 4
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Mean Reverse AI 
No hay comentarios
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 21:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 21:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada