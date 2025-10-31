SeñalesSecciones
Murodillo Eshkuvvatov

Anubis Robot

Murodillo Eshkuvvatov
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 19%
FBS-Real-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 194
Transacciones Rentables:
586 (49.07%)
Transacciones Irrentables:
608 (50.92%)
Mejor transacción:
16 568.38 USD
Peor transacción:
-7 265.02 USD
Beneficio Bruto:
189 623.59 USD (37 608 983 pips)
Pérdidas Brutas:
-167 849.99 USD (44 002 345 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (4 800.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31 023.48 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
67.65%
Carga máxima del depósito:
5.43%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.58
Transacciones Largas:
693 (58.04%)
Transacciones Cortas:
501 (41.96%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
18.24 USD
Beneficio medio:
323.59 USD
Pérdidas medias:
-276.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
89 (-1 185.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23 075.93 USD (11)
Crecimiento al mes:
3.98%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 675.19 USD
Máxima:
37 522.16 USD (87.57%)
Reducción relativa:
De balance:
8.61% (1 065.15 USD)
De fondos:
20.30% (2 379.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 1192
archived 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 21K
archived 408
XAUUSD 352
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -6.4M
archived 0
XAUUSD 175
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16 568.38 USD
Peor transacción: -7 265 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +4 800.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 185.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
otros 123...
bitcoin robot Account 
No hay comentarios
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Anubis Robot
30 USD al mes
19%
0
0
USD
1
USD
10
99%
1 194
49%
68%
1.12
18.24
USD
20%
1:500
