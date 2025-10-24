SeñalesSecciones
Meng Fan

VX ETH178FC

Meng Fan
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 600 USD al mes
incremento desde 2025 176%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
358
Transacciones Rentables:
240 (67.03%)
Transacciones Irrentables:
118 (32.96%)
Mejor transacción:
1 177.74 USD
Peor transacción:
-869.40 USD
Beneficio Bruto:
22 289.63 USD (182 874 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 403.31 USD (93 686 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (513.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 308.73 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
0.48%
Carga máxima del depósito:
58.94%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
2.98
Transacciones Largas:
210 (58.66%)
Transacciones Cortas:
148 (41.34%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
19.24 USD
Beneficio medio:
92.87 USD
Pérdidas medias:
-130.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-483.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 045.88 USD (4)
Crecimiento al mes:
102.78%
Pronóstico anual:
1 247.03%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
389.90 USD
Máxima:
2 311.98 USD (27.85%)
Reducción relativa:
De balance:
58.83% (1 993.74 USD)
De fondos:
14.96% (507.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 275
GBPUSD 57
BTCUST 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.9K
GBPUSD -184
BTCUST 205
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD 784
BTCUST 81K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 177.74 USD
Peor transacción: -869 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +513.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -483.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DPrimeVU-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

每次一单，每单带小止损！
2025.12.30 13:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.97% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 00:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 09:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 05:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 03:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
VX ETH178FC
600 USD al mes
176%
0
0
USD
4.8K
USD
19
100%
358
67%
0%
1.44
19.24
USD
59%
1:500
Copiar

