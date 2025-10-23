SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Vip Duc Nguyen
Quang Duc Nguyen

Gold Vip Duc Nguyen

Quang Duc Nguyen
0 comentarios
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -53%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8 948
Transacciones Rentables:
6 604 (73.80%)
Transacciones Irrentables:
2 344 (26.20%)
Mejor transacción:
3 447.82 USD
Peor transacción:
-3 332.00 USD
Beneficio Bruto:
72 576.20 USD (2 923 745 pips)
Pérdidas Brutas:
-67 809.56 USD (2 893 651 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (160.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 881.93 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
47.68%
Carga máxima del depósito:
142.24%
Último trade:
18 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.20
Transacciones Largas:
4 605 (51.46%)
Transacciones Cortas:
4 343 (48.54%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.53 USD
Beneficio medio:
10.99 USD
Pérdidas medias:
-28.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-24 050.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24 050.20 USD (24)
Crecimiento al mes:
-86.64%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 510.99 USD
Máxima:
24 077.51 USD (49.40%)
Reducción relativa:
De balance:
87.34% (24 050.20 USD)
De fondos:
86.19% (12 449.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-P 8948
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-P 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-P 32K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 447.82 USD
Peor transacción: -3 332 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +160.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24 050.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FortunePrimeGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Vip Duc Nguyen
30 USD al mes
-53%
0
0
USD
3.6K
USD
33
100%
8 948
73%
48%
1.07
0.53
USD
87%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.