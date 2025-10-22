SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PR30 00001
Mingze Yang

PR30 00001

Mingze Yang
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD al mes
incremento desde 2025 30%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
762
Transacciones Rentables:
506 (66.40%)
Transacciones Irrentables:
256 (33.60%)
Mejor transacción:
42.75 USD
Peor transacción:
-36.32 USD
Beneficio Bruto:
1 840.82 USD (1 397 884 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 536.44 USD (1 400 910 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (73.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.37 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
4.15%
Carga máxima del depósito:
20.46%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
92
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
2.29
Transacciones Largas:
317 (41.60%)
Transacciones Cortas:
445 (58.40%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
3.64 USD
Pérdidas medias:
-6.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-124.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-124.16 USD (6)
Crecimiento al mes:
6.71%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
133.11 USD (11.23%)
Reducción relativa:
De balance:
11.23% (133.11 USD)
De fondos:
31.35% (371.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 762
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 304
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +42.75 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +73.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -124.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
otros 374...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PR30 00001
55 USD al mes
30%
0
0
USD
1.3K
USD
10
0%
762
66%
4%
1.19
0.40
USD
31%
1:500
Copiar

