Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster

Phinnustda Warrarungruengskul
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 8%
Tickmill-Live
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
102
Transacciones Rentables:
44 (43.13%)
Transacciones Irrentables:
58 (56.86%)
Mejor transacción:
159.62 USD
Peor transacción:
-115.13 USD
Beneficio Bruto:
1 228.44 USD (2 346 196 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 070.02 USD (2 290 699 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (276.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
276.35 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
89.96%
Carga máxima del depósito:
10.67%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.39
Transacciones Largas:
60 (58.82%)
Transacciones Cortas:
42 (41.18%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
1.55 USD
Beneficio medio:
27.92 USD
Pérdidas medias:
-18.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-90.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-124.58 USD (6)
Crecimiento al mes:
10.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
217.80 USD
Máxima:
403.29 USD (18.45%)
Reducción relativa:
De balance:
20.12% (403.29 USD)
De fondos:
3.56% (70.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US500 36
XAUUSD 26
BTCUSD 19
GBPUSD 15
GBPJPY 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US500 120
XAUUSD 16
BTCUSD 3
GBPUSD 18
GBPJPY 1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US500 20K
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 31K
GBPUSD 489
GBPJPY -39
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +159.62 USD
Peor transacción: -115 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +276.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -90.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 4
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.67 × 3
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
BlackBullMarkets-Live
1.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
1.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.15 × 1112
Exness-MT5Real5
2.46 × 100
ICMarketsSC-MT5
2.67 × 138
Aglobe-Live
3.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 11
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
FusionMarkets-Live
3.50 × 2
2025.12.19 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 08:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.