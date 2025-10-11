El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 FOREX.comCA-Live 532 0.00 × 1 PUPrime-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 2 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.50 × 4 ICMarkets-MT5 0.50 × 2 OxSecurities-Live 0.67 × 3 itexsys-Platform 1.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.02 × 165 BlackBullMarkets-Live 1.25 × 4 ICMarketsEU-MT5-4 1.50 × 4 FxPro-MT5 Live02 1.75 × 20 DooTechnology-Live 1.79 × 48 RHCInvestments-Metadoro 1.80 × 10 DerivSVG-Server 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 2.15 × 1112 Exness-MT5Real5 2.46 × 100 ICMarketsSC-MT5 2.67 × 138 Aglobe-Live 3.00 × 4 Pepperstone-MT5-Live01 3.00 × 11 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 9 ICTrading-MT5-4 3.13 × 23 FusionMarkets-Live 3.50 × 2 otros 50...