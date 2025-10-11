- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
102
Transacciones Rentables:
44 (43.13%)
Transacciones Irrentables:
58 (56.86%)
Mejor transacción:
159.62 USD
Peor transacción:
-115.13 USD
Beneficio Bruto:
1 228.44 USD (2 346 196 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 070.02 USD (2 290 699 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (276.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
276.35 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
89.96%
Carga máxima del depósito:
10.67%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.39
Transacciones Largas:
60 (58.82%)
Transacciones Cortas:
42 (41.18%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
1.55 USD
Beneficio medio:
27.92 USD
Pérdidas medias:
-18.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-90.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-124.58 USD (6)
Crecimiento al mes:
10.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
217.80 USD
Máxima:
403.29 USD (18.45%)
Reducción relativa:
De balance:
20.12% (403.29 USD)
De fondos:
3.56% (70.94 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US500
|36
|XAUUSD
|26
|BTCUSD
|19
|GBPUSD
|15
|GBPJPY
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US500
|120
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US500
|20K
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|31K
|GBPUSD
|489
|GBPJPY
|-39
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +159.62 USD
Peor transacción: -115 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +276.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -90.39 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
BlackBullMarkets-Live
|1.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.15 × 1112
|
Exness-MT5Real5
|2.46 × 100
|
ICMarketsSC-MT5
|2.67 × 138
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 11
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
FusionMarkets-Live
|3.50 × 2
otros 50...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
300 USD al mes
8%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
11
100%
102
43%
90%
1.14
1.55
USD
USD
20%
1:300