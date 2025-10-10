SeñalesSecciones
Igor Gots

PIF Calm Harbor

Igor Gots
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 55%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
132
Transacciones Rentables:
97 (73.48%)
Transacciones Irrentables:
35 (26.52%)
Mejor transacción:
36.32 USD
Peor transacción:
-46.97 USD
Beneficio Bruto:
697.46 USD (27 998 pips)
Pérdidas Brutas:
-566.71 USD (16 120 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (48.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
91.60 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
1.49%
Carga máxima del depósito:
30.26%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
1.22
Transacciones Largas:
87 (65.91%)
Transacciones Cortas:
45 (34.09%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
0.99 USD
Beneficio medio:
7.19 USD
Pérdidas medias:
-16.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-35.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
13.62%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
106.87 USD (39.48%)
Reducción relativa:
De balance:
19.50% (51.83 USD)
De fondos:
6.66% (77.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 99
.JP225Cash 20
USDJPY 10
XAGUSD 2
WTI 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 188
.JP225Cash 38
USDJPY -47
XAGUSD -53
WTI 5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 6.2K
.JP225Cash 6.9K
USDJPY -672
XAGUSD -528
WTI 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +36.32 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +48.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1722
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Automated gold trading. No grids or martingale.
There is a Take Profit and Stop Loss.


Minimum deposit 100 USD





No hay comentarios
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 15:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 13:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
