Total de Trades:
132
Transacciones Rentables:
97 (73.48%)
Transacciones Irrentables:
35 (26.52%)
Mejor transacción:
36.32 USD
Peor transacción:
-46.97 USD
Beneficio Bruto:
697.46 USD (27 998 pips)
Pérdidas Brutas:
-566.71 USD (16 120 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (48.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
91.60 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
1.49%
Carga máxima del depósito:
30.26%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
1.22
Transacciones Largas:
87 (65.91%)
Transacciones Cortas:
45 (34.09%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
0.99 USD
Beneficio medio:
7.19 USD
Pérdidas medias:
-16.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-35.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
13.62%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
106.87 USD (39.48%)
Reducción relativa:
De balance:
19.50% (51.83 USD)
De fondos:
6.66% (77.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|.JP225Cash
|20
|USDJPY
|10
|XAGUSD
|2
|WTI
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|188
|.JP225Cash
|38
|USDJPY
|-47
|XAGUSD
|-53
|WTI
|5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|6.2K
|.JP225Cash
|6.9K
|USDJPY
|-672
|XAGUSD
|-528
|WTI
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +36.32 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +48.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1722
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
Automated gold trading. No grids or martingale.
Minimum deposit 100 USD
Automated gold trading. No grids or martingale.There is a Take Profit and Stop Loss.
No hay comentarios
