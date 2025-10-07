SeñalesSecciones
Marcos Alves De Castro

GoldLegends

Marcos Alves De Castro
0 comentarios
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -66%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
323
Transacciones Rentables:
237 (73.37%)
Transacciones Irrentables:
86 (26.63%)
Mejor transacción:
131.97 USD
Peor transacción:
-767.62 USD
Beneficio Bruto:
3 162.86 USD (2 032 509 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 526.18 USD (696 746 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (546.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
546.96 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
94.96%
Carga máxima del depósito:
112.83%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
99
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
186 (57.59%)
Transacciones Cortas:
137 (42.41%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
1.97 USD
Beneficio medio:
13.35 USD
Pérdidas medias:
-29.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 102.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 102.88 USD (4)
Crecimiento al mes:
-86.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 240.00 USD (48.05%)
Reducción relativa:
De balance:
98.39% (1 240.00 USD)
De fondos:
97.88% (1 217.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 283
BTCUSD 28
EURUSD 3
USDJPY 1
USDCHF 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -17
EURUSD 5
USDJPY 2
USDCHF 1
GBPUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 82K
BTCUSD -54K
EURUSD 130
USDJPY 274
USDCHF 48
GBPUSD -76
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +131.97 USD
Peor transacción: -768 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +546.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 102.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 168
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.89 × 192
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.08 × 83
Alpari-MT5
1.10 × 115
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 1599
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
otros 56...
This is a swing trading account focused on gold, and sometimes on Bitcoin as well. In my trades, I recommend having at least $1,000 in capital so you can follow along. The expectation is that we can make around $100 to $200 per month with this account.

No hay comentarios
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 22:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 21:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 20:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
