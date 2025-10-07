- Incremento
Total de Trades:
323
Transacciones Rentables:
237 (73.37%)
Transacciones Irrentables:
86 (26.63%)
Mejor transacción:
131.97 USD
Peor transacción:
-767.62 USD
Beneficio Bruto:
3 162.86 USD (2 032 509 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 526.18 USD (696 746 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (546.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
546.96 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
94.96%
Carga máxima del depósito:
112.83%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
99
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
186 (57.59%)
Transacciones Cortas:
137 (42.41%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
1.97 USD
Beneficio medio:
13.35 USD
Pérdidas medias:
-29.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 102.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 102.88 USD (4)
Crecimiento al mes:
-86.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 240.00 USD (48.05%)
Reducción relativa:
De balance:
98.39% (1 240.00 USD)
De fondos:
97.88% (1 217.01 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|283
|BTCUSD
|28
|EURUSD
|3
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-17
|EURUSD
|5
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|-1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|82K
|BTCUSD
|-54K
|EURUSD
|130
|USDJPY
|274
|USDCHF
|48
|GBPUSD
|-76
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +131.97 USD
Peor transacción: -768 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +546.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 102.88 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
This is a swing trading account focused on gold, and sometimes on Bitcoin as well. In my trades, I recommend having at least $1,000 in capital so you can follow along. The expectation is that we can make around $100 to $200 per month with this account.
