Dror Shamir

NSPRO

Dror Shamir
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 28%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
136
Transacciones Rentables:
119 (87.50%)
Transacciones Irrentables:
17 (12.50%)
Mejor transacción:
1.05 USD
Peor transacción:
-0.60 USD
Beneficio Bruto:
28.76 USD (3 776 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.56 USD (301 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (6.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.58 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.80
Actividad comercial:
4.11%
Carga máxima del depósito:
13.70%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
20.00
Transacciones Largas:
86 (63.24%)
Transacciones Cortas:
50 (36.76%)
Factor de Beneficio:
8.08
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
0.24 USD
Pérdidas medias:
-0.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.26 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.16%
Pronóstico anual:
50.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1.26 USD (1.04%)
Reducción relativa:
De balance:
1.32% (1.26 USD)
De fondos:
7.01% (6.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 30
USDCHF 25
GBPUSD 22
EURAUD 21
AUDUSD 20
EURUSD 9
EURCHF 6
AUDCAD 2
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD 4
USDCHF 5
GBPUSD 4
EURAUD 3
AUDUSD 6
EURUSD 2
EURCHF 1
AUDCAD 0
CADCHF 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD 760
USDCHF 531
GBPUSD 503
EURAUD 697
AUDUSD 730
EURUSD 269
EURCHF 73
AUDCAD 10
CADCHF 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.05 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +6.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 457
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.56 × 460
ICMarkets-Live07
0.60 × 1290
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live12
0.83 × 521
Tickmill-Live02
0.83 × 3633
Tickmill-Live
0.83 × 2375
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
ICMarkets-Live04
0.88 × 24
Tickmill-Live08
0.88 × 40
Tickmill-Live10
0.90 × 42
otros 82...
using scalper that work at night using on tickmil broker.

no martingale or grid high win rate system but sometimes big losses can be happens but for long term it can be profitable.


No hay comentarios
2025.12.25 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 21:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
