SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Different gold strategies 1
Nauris Zukas

Different gold strategies 1

Nauris Zukas
0 comentarios
Fiabilidad
68 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 164%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
86
Transacciones Rentables:
55 (63.95%)
Transacciones Irrentables:
31 (36.05%)
Mejor transacción:
214.63 USD
Peor transacción:
-59.03 USD
Beneficio Bruto:
1 365.90 USD (59 744 pips)
Pérdidas Brutas:
-545.25 USD (23 501 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (394.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
394.01 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
0.45%
Carga máxima del depósito:
7.14%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
5.83
Transacciones Largas:
81 (94.19%)
Transacciones Cortas:
5 (5.81%)
Factor de Beneficio:
2.51
Beneficio Esperado:
9.54 USD
Beneficio medio:
24.83 USD
Pérdidas medias:
-17.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-77.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.31 USD (3)
Crecimiento al mes:
32.73%
Pronóstico anual:
397.17%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
140.87 USD
Máxima:
140.87 USD (28.17%)
Reducción relativa:
De balance:
28.12% (140.62 USD)
De fondos:
6.10% (60.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 821
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 36K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +214.63 USD
Peor transacción: -59 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +394.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -77.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29481
Exness-MT5Real
2.68 × 98
otros 92...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.18 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 07:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 9.69% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Different gold strategies 1
30 USD al mes
164%
0
0
USD
1.3K
USD
68
95%
86
63%
0%
2.50
9.54
USD
28%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.