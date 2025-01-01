SeñalesSecciones
404

Lamentamos, pero la señal My5108 ha sido desactivada y no está disponible.

El autor ha dejado de transmitir la Señal. Pero tiene a su disposición una enorme base de datos de otras Señales operativos y muchos otros proveedores. Seleccione lo que más le conviene, conéctese, y que su terminal copie las Señales automáticamente.

Seleccione una señal nueva

Puede echar un vistazo a otras señales de Yong Lian Ning:

Nyl6012
Incremento
183%
Suscriptores
0
Semanas
29
Trades
365
Rentables
73%
Facto de Beneficio
1.60
Reducción máxima
38%
My521
Incremento
-10%
Suscriptores
0
Semanas
8
Trades
205
Rentables
72%
Facto de Beneficio
0.95
Reducción máxima
67%
My591
Incremento
-61%
Suscriptores
0
Semanas
9
Trades
1308
Rentables
70%
Facto de Beneficio
0.95
Reducción máxima
93%

O seleccionar de otras Señales para MetaTrader 4:

MultiWay ICM
Incremento
538%
Suscriptores
13
Semanas
102
Trades
921
Rentables
74%
Facto de Beneficio
2.06
Reducción máxima
28%
Scalp IC Markets ECN
Incremento
6 180%
Suscriptores
2
Semanas
332
Trades
2069
Rentables
72%
Facto de Beneficio
1.91
Reducción máxima
38%
MCA100
Incremento
1 088%
Suscriptores
10
Semanas
111
Trades
324
Rentables
54%
Facto de Beneficio
1.55
Reducción máxima
35%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Incremento
968%
Suscriptores
9
Semanas
78
Trades
3295
Rentables
82%
Facto de Beneficio
3.77
Reducción máxima
41%
My Authors Programs
Incremento
501%
Suscriptores
8
Semanas
39
Trades
785
Rentables
90%
Facto de Beneficio
2.56
Reducción máxima
16%
Niguru GBP
Incremento
16 663%
Suscriptores
0
Semanas
147
Trades
1268
Rentables
88%
Facto de Beneficio
2.23
Reducción máxima
39%
Gold pro
Incremento
4 337%
Suscriptores
34
Semanas
44
Trades
924
Rentables
78%
Facto de Beneficio
1.84
Reducción máxima
52%
Theranto v3 Live 2
Incremento
3 255%
Suscriptores
79
Semanas
66
Trades
306
Rentables
88%
Facto de Beneficio
6.12
Reducción máxima
35%
Annic
Incremento
2 393%
Suscriptores
1
Semanas
229
Trades
1000
Rentables
78%
Facto de Beneficio
3.44
Reducción máxima
30%
ATong
Incremento
5 102%
Suscriptores
1
Semanas
245
Trades
7910
Rentables
76%
Facto de Beneficio
1.55
Reducción máxima
28%

¿No ha encontrado nada que le conviene?
Seleccione y suscríbase
a uno de 2761 Señales disponibles
para MetaTrader 4

A la hora de suscribirse a las señales el suscriptor asume todos los riesgos de su ejecución. La estadística histórica no garantiza los beneficios en el futuro.