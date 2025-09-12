SeñalesSecciones
Jiri Balcar

CorAiFx q9

Jiri Balcar
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 13%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
67
Transacciones Rentables:
36 (53.73%)
Transacciones Irrentables:
31 (46.27%)
Mejor transacción:
6.15 USD
Peor transacción:
-3.35 USD
Beneficio Bruto:
39.04 USD (9 752 pips)
Pérdidas Brutas:
-26.45 USD (6 601 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (4.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.65 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.10%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.14
Transacciones Largas:
33 (49.25%)
Transacciones Cortas:
34 (50.75%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
1.08 USD
Pérdidas medias:
-0.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-5.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.86 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.32%
Pronóstico anual:
76.72%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.73 USD
Máxima:
11.08 USD (10.62%)
Reducción relativa:
De balance:
10.52% (10.96 USD)
De fondos:
3.37% (3.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.15 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Trading.comMarkets-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 1
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.


No hay comentarios
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 02:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.23 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 09:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
