Total de Trades:
67
Transacciones Rentables:
36 (53.73%)
Transacciones Irrentables:
31 (46.27%)
Mejor transacción:
6.15 USD
Peor transacción:
-3.35 USD
Beneficio Bruto:
39.04 USD (9 752 pips)
Pérdidas Brutas:
-26.45 USD (6 601 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (4.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.65 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.10%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.14
Transacciones Largas:
33 (49.25%)
Transacciones Cortas:
34 (50.75%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
1.08 USD
Pérdidas medias:
-0.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-5.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.86 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.32%
Pronóstico anual:
76.72%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.73 USD
Máxima:
11.08 USD (10.62%)
Reducción relativa:
De balance:
10.52% (10.96 USD)
De fondos:
3.37% (3.49 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +6.15 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Trading.comMarkets-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 1
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.
