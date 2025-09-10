SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HedGinG UFEF B
Quan Hui Guo

HedGinG UFEF B

Quan Hui Guo
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 177%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
212
Transacciones Rentables:
123 (58.01%)
Transacciones Irrentables:
89 (41.98%)
Mejor transacción:
30.28 USD
Peor transacción:
-17.86 USD
Beneficio Bruto:
673.76 USD (34 470 pips)
Pérdidas Brutas:
-365.05 USD (23 079 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (62.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
62.84 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
92.64%
Carga máxima del depósito:
48.53%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
4.41
Transacciones Largas:
105 (49.53%)
Transacciones Cortas:
107 (50.47%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
1.46 USD
Beneficio medio:
5.48 USD
Pérdidas medias:
-4.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-65.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65.75 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.91%
Pronóstico anual:
11.06%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
69.95 USD (12.37%)
Reducción relativa:
De balance:
15.07% (69.95 USD)
De fondos:
61.93% (234.11 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF 124
EURCHF 88
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF 364
EURCHF -55
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF 14K
EURCHF -2.4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.28 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +62.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -65.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.30 × 57
LMAXNZ2-LIVE
0.72 × 18
FBS-Real-7
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.90 × 10
Exness-Real
2.84 × 61
ICMarketsSC-Live23
8.00 × 2
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！

This account was created on July 29, 2025！Deposit 200U, withdraw 200U！


No hay comentarios
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 13:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.