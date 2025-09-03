- Incremento
Total de Trades:
384
Transacciones Rentables:
380 (98.95%)
Transacciones Irrentables:
4 (1.04%)
Mejor transacción:
80.01 USD
Peor transacción:
-36.42 USD
Beneficio Bruto:
3 452.81 USD (364 782 pips)
Pérdidas Brutas:
-120.35 USD (4 111 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
380 (3 452.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 452.81 USD (380)
Ratio de Sharpe:
0.73
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.28%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
27.69
Transacciones Largas:
384 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
28.69
Beneficio Esperado:
8.68 USD
Beneficio medio:
9.09 USD
Pérdidas medias:
-30.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-120.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-120.35 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.42%
Pronóstico anual:
5.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
120.35 USD (0.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.36% (120.35 USD)
De fondos:
9.77% (3 223.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|369K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +80.01 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 380
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +3 452.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -120.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.
Product Link : Link
No hay comentarios
