Señales / MetaTrader 4 / ORA Gold No Loss EA
Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala

ORA Gold No Loss EA

Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 11%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
384
Transacciones Rentables:
380 (98.95%)
Transacciones Irrentables:
4 (1.04%)
Mejor transacción:
80.01 USD
Peor transacción:
-36.42 USD
Beneficio Bruto:
3 452.81 USD (364 782 pips)
Pérdidas Brutas:
-120.35 USD (4 111 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
380 (3 452.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 452.81 USD (380)
Ratio de Sharpe:
0.73
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.28%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
27.69
Transacciones Largas:
384 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
28.69
Beneficio Esperado:
8.68 USD
Beneficio medio:
9.09 USD
Pérdidas medias:
-30.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-120.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-120.35 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.42%
Pronóstico anual:
5.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
120.35 USD (0.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.36% (120.35 USD)
De fondos:
9.77% (3 223.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 369K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +80.01 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 380
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +3 452.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -120.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.


Product Link : Link 

2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 21:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 12:40
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 12:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
