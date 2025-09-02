- Incremento
Total de Trades:
201
Transacciones Rentables:
131 (65.17%)
Transacciones Irrentables:
70 (34.83%)
Mejor transacción:
345.00 USD
Peor transacción:
-119.50 USD
Beneficio Bruto:
3 021.39 USD (63 328 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 182.86 USD (40 624 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (430.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
821.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
3.90%
Carga máxima del depósito:
26.97%
Último trade:
33 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.41
Transacciones Largas:
137 (68.16%)
Transacciones Cortas:
64 (31.84%)
Factor de Beneficio:
2.55
Beneficio Esperado:
9.15 USD
Beneficio medio:
23.06 USD
Pérdidas medias:
-16.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-417.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-417.00 USD (6)
Crecimiento al mes:
4.58%
Pronóstico anual:
55.61%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
417.00 USD (32.10%)
Reducción relativa:
De balance:
34.19% (417.00 USD)
De fondos:
13.43% (104.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
