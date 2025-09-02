SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / QFTrading
Florin Puti

QFTrading

Florin Puti
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 75%
RoboForex-Pro-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
201
Transacciones Rentables:
131 (65.17%)
Transacciones Irrentables:
70 (34.83%)
Mejor transacción:
345.00 USD
Peor transacción:
-119.50 USD
Beneficio Bruto:
3 021.39 USD (63 328 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 182.86 USD (40 624 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (430.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
821.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
3.90%
Carga máxima del depósito:
26.97%
Último trade:
33 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.41
Transacciones Largas:
137 (68.16%)
Transacciones Cortas:
64 (31.84%)
Factor de Beneficio:
2.55
Beneficio Esperado:
9.15 USD
Beneficio medio:
23.06 USD
Pérdidas medias:
-16.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-417.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-417.00 USD (6)
Crecimiento al mes:
4.58%
Pronóstico anual:
55.61%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
417.00 USD (32.10%)
Reducción relativa:
De balance:
34.19% (417.00 USD)
De fondos:
13.43% (104.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +345.00 USD
Peor transacción: -120 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +430.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -417.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.24 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
QFTrading
30 USD al mes
75%
0
0
USD
20
USD
13
0%
201
65%
4%
2.55
9.15
USD
34%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.