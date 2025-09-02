SeñalesSecciones
Christia Nency Tri

Raiden V1

Christia Nency Tri
0 comentarios
21 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -9%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
156
Transacciones Rentables:
132 (84.61%)
Transacciones Irrentables:
24 (15.38%)
Mejor transacción:
22.12 USD
Peor transacción:
-43.53 USD
Beneficio Bruto:
506.44 USD (70 366 pips)
Pérdidas Brutas:
-426.10 USD (52 038 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
61 (293.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
293.72 USD (61)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
12.81%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
0.21
Transacciones Largas:
68 (43.59%)
Transacciones Cortas:
88 (56.41%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
3.84 USD
Pérdidas medias:
-17.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-188.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-188.07 USD (7)
Crecimiento al mes:
-6.21%
Pronóstico anual:
-75.38%
Trading algorítmico:
20%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
374.26 USD (38.01%)
Reducción relativa:
De balance:
55.63% (373.40 USD)
De fondos:
56.40% (242.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 41
GBPJPY 36
GBPCHF 18
EURAUD 18
EURJPY 17
AUDCAD 9
GBPUSD 7
AUDJPY 5
NZDCAD 3
USDCHF 1
EURUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 52
GBPJPY 127
GBPCHF -119
EURAUD 38
EURJPY -38
AUDCAD 7
GBPUSD -6
AUDJPY 17
NZDCAD -5
USDCHF 6
EURUSD 2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 6.5K
GBPJPY 19K
GBPCHF -9.4K
EURAUD 5.9K
EURJPY -6.3K
AUDCAD 1K
GBPUSD -623
AUDJPY 2.5K
NZDCAD -1K
USDCHF 453
EURUSD 173
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.12 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 61
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +293.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -188.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.22 07:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
