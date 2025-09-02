- Incremento
Total de Trades:
156
Transacciones Rentables:
132 (84.61%)
Transacciones Irrentables:
24 (15.38%)
Mejor transacción:
22.12 USD
Peor transacción:
-43.53 USD
Beneficio Bruto:
506.44 USD (70 366 pips)
Pérdidas Brutas:
-426.10 USD (52 038 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
61 (293.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
293.72 USD (61)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
12.81%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
0.21
Transacciones Largas:
68 (43.59%)
Transacciones Cortas:
88 (56.41%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
3.84 USD
Pérdidas medias:
-17.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-188.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-188.07 USD (7)
Crecimiento al mes:
-6.21%
Pronóstico anual:
-75.38%
Trading algorítmico:
20%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
374.26 USD (38.01%)
Reducción relativa:
De balance:
55.63% (373.40 USD)
De fondos:
56.40% (242.04 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPJPY
|36
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|18
|EURJPY
|17
|AUDCAD
|9
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|5
|NZDCAD
|3
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|52
|GBPJPY
|127
|GBPCHF
|-119
|EURAUD
|38
|EURJPY
|-38
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|-6
|AUDJPY
|17
|NZDCAD
|-5
|USDCHF
|6
|EURUSD
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|6.5K
|GBPJPY
|19K
|GBPCHF
|-9.4K
|EURAUD
|5.9K
|EURJPY
|-6.3K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-623
|AUDJPY
|2.5K
|NZDCAD
|-1K
|USDCHF
|453
|EURUSD
|173
Mejor transacción: +22.12 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 61
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +293.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -188.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
