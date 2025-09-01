SeñalesSecciones
Ho Phi Diep

DCA MASTER

Ho Phi Diep
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 84%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 560
Transacciones Rentables:
3 644 (65.53%)
Transacciones Irrentables:
1 916 (34.46%)
Mejor transacción:
3 444.36 USD
Peor transacción:
-1 538.90 USD
Beneficio Bruto:
232 559.52 USD (605 213 pips)
Pérdidas Brutas:
-147 499.95 USD (659 759 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (174.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 085.04 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
15.46%
Carga máxima del depósito:
124.39%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
209
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
5.93
Transacciones Largas:
2 590 (46.58%)
Transacciones Cortas:
2 970 (53.42%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
15.30 USD
Beneficio medio:
63.82 USD
Pérdidas medias:
-76.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-2 614.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 052.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.08%
Pronóstico anual:
98.06%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
10 836.26 USD
Máxima:
14 349.71 USD (13.86%)
Reducción relativa:
De balance:
13.98% (14 479.28 USD)
De fondos:
26.04% (32 250.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 5506
NI225 10
GBPJPY 9
SP500 9
UK100 6
XAGUSD 5
NDX 5
XTIUSD 5
USDJPY 2
TSLA 2
WS30 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 90K
NI225 3.4K
GBPJPY -34
SP500 -3.8K
UK100 1.6K
XAGUSD -3K
NDX -2.4K
XTIUSD -1.3K
USDJPY -77
TSLA 447
WS30 -2
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -46K
NI225 6K
GBPJPY -1K
SP500 -4.7K
UK100 1.6K
XAGUSD -2.6K
NDX -7.4K
XTIUSD -96
USDJPY -975
TSLA 1.1K
WS30 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 444.36 USD
Peor transacción: -1 539 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +174.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 614.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.14 × 365
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 6
VantageFXInternational-Live
4.36 × 25
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
Swissquote-Server
4.65 × 120
AdmiralMarkets-Live
5.24 × 83
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
otros 7...
No hay comentarios
2025.10.23 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
