Total de Trades:
177
Transacciones Rentables:
139 (78.53%)
Transacciones Irrentables:
38 (21.47%)
Mejor transacción:
15.75 USD
Peor transacción:
-38.94 USD
Beneficio Bruto:
400.11 USD (53 088 pips)
Pérdidas Brutas:
-387.76 USD (54 857 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (70.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.25 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.53%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
0.05
Transacciones Largas:
76 (42.94%)
Transacciones Cortas:
101 (57.06%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.07 USD
Beneficio medio:
2.88 USD
Pérdidas medias:
-10.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-156.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-193.51 USD (7)
Crecimiento al mes:
-1.57%
Pronóstico anual:
-19.11%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.85 USD
Máxima:
227.36 USD (31.38%)
Reducción relativa:
De balance:
33.46% (227.36 USD)
De fondos:
52.14% (238.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|63
|NZDCAD
|40
|AUDNZD
|20
|GBPCHF
|14
|GBPJPY
|14
|EURAUD
|10
|USDJPY
|9
|EURJPY
|6
|USDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|88
|NZDCAD
|59
|AUDNZD
|-139
|GBPCHF
|-63
|GBPJPY
|57
|EURAUD
|28
|USDJPY
|59
|EURJPY
|-84
|USDCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|-25K
|GBPCHF
|-5K
|GBPJPY
|8.6K
|EURAUD
|4.3K
|USDJPY
|8.9K
|EURJPY
|-13K
|USDCHF
|530
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +15.75 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +70.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -156.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 15
|
FxPro.com-Real07
|0.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|2.50 × 2
|
DBGMarkets-Live
|3.04 × 543
