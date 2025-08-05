SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / RAPTOR STL10 TKP20
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOR STL10 TKP20

Joao Luiz Savioli Filho
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 2%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
458
Transacciones Rentables:
216 (47.16%)
Transacciones Irrentables:
242 (52.84%)
Mejor transacción:
240.00 BRL
Peor transacción:
-120.00 BRL
Beneficio Bruto:
1 633.00 BRL (5 490 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (144.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
240.00 BRL (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
0.09%
Carga máxima del depósito:
54.61%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
47 segundos
Factor de Recuperación:
-0.35
Transacciones Largas:
221 (48.25%)
Transacciones Cortas:
237 (51.75%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.48 BRL
Beneficio medio:
7.56 BRL
Pérdidas medias:
-7.66 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-47.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-120.00 BRL (1)
Crecimiento al mes:
1.67%
Pronóstico anual:
20.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
479.00 BRL
Máxima:
623.00 BRL (54.46%)
Reducción relativa:
De balance:
31.05% (622.00 BRL)
De fondos:
1.54% (18.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINV25 324
WINZ25 88
WINQ25 44
WING26 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINV25 -187
WINZ25 80
WINQ25 10
WING26 -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINV25 -2.1K
WINZ25 500
WINQ25 405
WING26 -10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +240.00 BRL
Peor transacción: -120 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +144.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -47.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
No hay comentarios
