Total de Trades:
458
Transacciones Rentables:
216 (47.16%)
Transacciones Irrentables:
242 (52.84%)
Mejor transacción:
240.00 BRL
Peor transacción:
-120.00 BRL
Beneficio Bruto:
1 633.00 BRL (5 490 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (144.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
240.00 BRL (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
0.09%
Carga máxima del depósito:
54.61%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
47 segundos
Factor de Recuperación:
-0.35
Transacciones Largas:
221 (48.25%)
Transacciones Cortas:
237 (51.75%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.48 BRL
Beneficio medio:
7.56 BRL
Pérdidas medias:
-7.66 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-47.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-120.00 BRL (1)
Crecimiento al mes:
1.67%
Pronóstico anual:
20.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
479.00 BRL
Máxima:
623.00 BRL (54.46%)
Reducción relativa:
De balance:
31.05% (622.00 BRL)
De fondos:
1.54% (18.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINV25
|324
|WINZ25
|88
|WINQ25
|44
|WING26
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINV25
|-187
|WINZ25
|80
|WINQ25
|10
|WING26
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINV25
|-2.1K
|WINZ25
|500
|WINQ25
|405
|WING26
|-10
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +240.00 BRL
Peor transacción: -120 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +144.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -47.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
