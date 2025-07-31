SeñalesSecciones
Md Hasanuzzaman Khan

Surepips47

Md Hasanuzzaman Khan
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 10%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
323
Transacciones Rentables:
240 (74.30%)
Transacciones Irrentables:
83 (25.70%)
Mejor transacción:
47.94 USD
Peor transacción:
-56.36 USD
Beneficio Bruto:
1 423.28 USD (886 064 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 233.90 USD (619 845 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (77.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
135.37 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
17.49%
Carga máxima del depósito:
10.04%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.10
Transacciones Largas:
141 (43.65%)
Transacciones Cortas:
182 (56.35%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
5.93 USD
Pérdidas medias:
-14.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-20.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-170.41 USD (8)
Crecimiento al mes:
1.89%
Pronóstico anual:
22.99%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.35 USD
Máxima:
172.01 USD (7.30%)
Reducción relativa:
De balance:
10.75% (176.81 USD)
De fondos:
13.52% (221.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 83
BTCUSD 74
USDJPY 35
EURUSD 28
EURAUD 27
GBPJPY 26
GBPAUD 13
GBPUSD 11
AUDUSD 11
EURJPY 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
XAGUSD 2
USDCHF 1
CHFJPY 1
EURCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 55
BTCUSD 64
USDJPY -25
EURUSD 21
EURAUD 14
GBPJPY -4
GBPAUD 12
GBPUSD 15
AUDUSD -13
EURJPY 7
EURNZD -27
NZDUSD -8
NZDJPY -6
XAGUSD 66
USDCHF 20
CHFJPY 0
EURCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 19K
BTCUSD 245K
USDJPY -388
EURUSD 603
EURAUD 879
GBPJPY 509
GBPAUD 616
GBPUSD 389
AUDUSD -179
EURJPY 252
EURNZD -872
NZDUSD -143
NZDJPY -144
XAGUSD 302
USDCHF 331
CHFJPY 3
EURCAD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +47.94 USD
Peor transacción: -56 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +77.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXView-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 959
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FusionMarkets-Live
1.04 × 48
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real15
1.54 × 445
Exness-MT5Real12
1.57 × 156
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
AquaFunded-Server
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.67 × 378
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.71 × 154
Exness-MT5Real
5.82 × 155
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
otros 21...
