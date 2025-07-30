SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / US500
Yaroslav Gnidets

US500

Yaroslav Gnidets
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 90%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
256
Transacciones Rentables:
203 (79.29%)
Transacciones Irrentables:
53 (20.70%)
Mejor transacción:
2.69 USD
Peor transacción:
-0.91 USD
Beneficio Bruto:
28.92 USD (22 287 pips)
Pérdidas Brutas:
-17.33 USD (15 932 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (1.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.48 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
81.76%
Carga máxima del depósito:
3.72%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
2.88
Transacciones Largas:
151 (58.98%)
Transacciones Cortas:
105 (41.02%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
0.14 USD
Pérdidas medias:
-0.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-2.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.84 USD (11)
Crecimiento al mes:
38.22%
Pronóstico anual:
463.74%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.40 USD
Máxima:
4.03 USD (22.83%)
Reducción relativa:
De balance:
18.40% (4.03 USD)
De fondos:
6.57% (1.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.US500Cash 240
USDJPY 11
USDCHF 3
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.US500Cash 8
USDJPY 2
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.US500Cash 5.8K
USDJPY 391
USDCHF 91
EURUSD 62
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.69 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.43 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2876
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.36 × 348
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
otros 38...
No hay comentarios
2025.12.09 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 18:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 17:33
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 13% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
