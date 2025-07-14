SeñalesSecciones
Andreas Andri

Risewolves KVB

Andreas Andri
41 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -0%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
652
Transacciones Rentables:
503 (77.14%)
Transacciones Irrentables:
149 (22.85%)
Mejor transacción:
196.00 USD
Peor transacción:
-722.50 USD
Beneficio Bruto:
15 333.99 USD (85 553 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 382.24 USD (85 609 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
65 (1 337.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 466.54 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
16.34%
Carga máxima del depósito:
2.52%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
91
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
420 (64.42%)
Transacciones Cortas:
232 (35.58%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.07 USD
Beneficio medio:
30.49 USD
Pérdidas medias:
-103.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-792.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 004.20 USD (2)
Crecimiento al mes:
-7.61%
Pronóstico anual:
-92.36%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
559.33 USD
Máxima:
2 123.70 USD (18.18%)
Reducción relativa:
De balance:
18.17% (2 123.10 USD)
De fondos:
6.41% (664.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDu 579
GBPUSDu 59
EURUSDu 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDu 456
GBPUSDu -356
EURUSDu -149
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDu 4.8K
GBPUSDu -3.5K
EURUSDu -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +196.00 USD
Peor transacción: -723 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 337.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -792.24 USD

2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 08:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 20:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
