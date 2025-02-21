Divisas / TPIC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TPIC: TPI Composites Inc
0.13 USD 0.11 (45.83%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TPIC de hoy ha cambiado un -45.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.11, mientras que el máximo ha alcanzado 0.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TPI Composites Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
TPIC News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- US Stocks Mixed; Riskified Shares Dip After Q2 Results - Magnitude International (NASDAQ:MAGH), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- TPI Composites files for Chapter 11 bankruptcy, plans delisting from Nasdaq
- TPI Composites earnings missed by $0.94, revenue fell short of estimates
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- TPI Composites stock plunges after filing for Chapter 11 bankruptcy
- TPI Composites (TPIC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- TPI Composites files for Chapter 11 bankruptcy, secures $82.5 million DIP
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- LegalZoom (LZ) Q2 Earnings Meet Estimates
- TPI Composites price target raised to $0.70 from $0.50 at Jefferies
- TPI Composites stock rating downgraded to Hold by TD Cowen on debt concerns
- TPI Composites to Sponsor World KidWind Challenge Wind Tunnel at ACP CLEANPOWER 2025
- First Solar Soars On Tax Credit Compromise
- This PepsiCo Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - PACCAR (NASDAQ:PCAR), Incyte (NASDAQ:INCY)
- TPI Composites, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TPIC)
- TPI Composites, Inc. (TPIC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
0.11 0.15
Rango anual
0.11 5.15
- Cierres anteriores
- 0.24
- Open
- 0.12
- Bid
- 0.13
- Ask
- 0.43
- Low
- 0.11
- High
- 0.15
- Volumen
- 18.327 K
- Cambio diario
- -45.83%
- Cambio mensual
- -83.54%
- Cambio a 6 meses
- -88.60%
- Cambio anual
- -96.98%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B