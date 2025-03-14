Divisas / PTMN
PTMN: Portman Ridge Finance Corporation - Closed End Fund
12.27 USD 0.17 (1.40%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PTMN de hoy ha cambiado un 1.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.20, mientras que el máximo ha alcanzado 12.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Portman Ridge Finance Corporation - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
PTMN News
- Portman Ridge Finance to change name to BCP Investment Corporation
- Portman Ridge Q2 2025 slides: NAV declines amid strategic transformation
- Portman Ridge Finance earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Portman Ridge (PTMN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- TPG Inc. (TPG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Franklin Resources (BEN) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Logan Ridge Finance completes merger with Portman Ridge, delists from NASDAQ
- Portman Ridge completes merger with Logan Ridge, plans rebranding
- BDC Weekly Review: State Street Reboots Its Private Credit Effort
- FS KKR Capital: A Risky Yield, But I Think The Dividend Remains Safe For 2025 (NYSE:FSK)
- BDC Weekly Review: Portman Ridge Finance Wants To Start Over
- Portman Ridge shareholders approve merger with Logan Ridge Finance
- Portman Ridge Finance: Two Wrongs Don't Make A Right (NASDAQ:PTMN)
- Portman Ridge to change name, ticker and shift to monthly distributions
- BDC Weekly Review: Questions About BDC Income And Price Trends
- Portman Ridge Finance: Q1 Earnings Reveal More Downside Risks (NASDAQ:PTMN)
- Two BDCs For 60 Cents On The Dollar: 1 To Buy And 1 To Avoid
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 24, 2025 - TipRanks.com
- Portman Ridge Finance: NAV Continues To Slide (Rating Downgrade) (NASDAQ:PTMN)
- Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
12.20 12.46
Rango anual
11.48 18.92
- Cierres anteriores
- 12.10
- Open
- 12.20
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Low
- 12.20
- High
- 12.46
- Volumen
- 134
- Cambio diario
- 1.40%
- Cambio mensual
- 0.25%
- Cambio a 6 meses
- -29.68%
- Cambio anual
- -34.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B