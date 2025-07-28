CotizacionesSecciones
Divisas / OCTO
Volver a Acciones

OCTO: Eightco Holdings Inc

24.11 USD 16.06 (39.98%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de OCTO de hoy ha cambiado un -39.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.96, mientras que el máximo ha alcanzado 38.94.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Eightco Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OCTO News

Rango diario
23.96 38.94
Rango anual
0.98 83.12
Cierres anteriores
40.17
Open
37.71
Bid
24.11
Ask
24.41
Low
23.96
High
38.94
Volumen
10.683 K
Cambio diario
-39.98%
Cambio mensual
1529.05%
Cambio a 6 meses
2111.93%
Cambio anual
913.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B