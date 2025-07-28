Divisas / OCTO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OCTO: Eightco Holdings Inc
24.11 USD 16.06 (39.98%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OCTO de hoy ha cambiado un -39.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.96, mientras que el máximo ha alcanzado 38.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eightco Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
OCTO News
- Dogecoin Pumped 20% And Bonk Hit 13%, But This Sam Altman-Linked Coin Crushed Them Both Last Week: Here's Why
- ¿Qué está pasando con las acciones de Eightco Holdings (OCTO) el jueves? | Benzinga España
- S&P 500’s rejection of the company formerly called MicroStrategy may stop the crypto-acquisition frenzy: JPMorgan
- What's Going On With Eightco Holdings Stock Thursday? - Eightco Holdings (NASDAQ:OCTO)
- Eightco Holdings & WorldCoin: The DAT Wave Mania's Top Signal (NASDAQ:OCTO)
- Eightco Holdings cierra colocación privada de 270 millones de dólares para estrategia Worldcoin
- Eightco Holdings closes $270 million private placement for Worldcoin strategy
- Eightco: Another Entrant To Crypto Treasury (NASDAQ:OCTO)
- This Stock Soared 3000% After Adopting World Token As Treasury Reserve Asset, Naming Dan Ives As Chairman - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR)
- ‘Frenzied as ever’ — the Dan Ives-led Worldcoin treasury purchase is only latest example of market madness
- Sam Altman-Founded Project's World Token Soars 47%: Here's Why Its Moving
- Eightco Chair Dan Ives Calls Sam Altman's World Project The 'Intersection Of AI And Crypto,' Compares It To Nvidia, Palantir - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR)
- OCTO, NBIS, QS, PL, GSAT: 5 Trending Stocks Today - Nebius Group (NASDAQ:NBIS), Globalstar (NASDAQ:GSAT)
- Cathie Wood Pivots: Sells Robinhood High, Doubles Down On Bitmine Immersion Amid Eightco Buzz
- Why Is Eightco Stock (OCTO) Up 1,400% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Bitcoin Represents 'A Digital Transformation Of Capital Markets', Says Michael Saylor As Strategy Adds $217M In BTC - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Why Is Eightco Holdings Stock Skyrocketing Monday? - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Eightco Holdings (NASDAQ:OCTO)
- Eightco stock soars after $250M private placement for Worldcoin strategy
- Eightco Holdings raises $270 million to adopt Worldcoin treasury strategy
- Eightco Holdings recauda 270 millones de dólares para adoptar estrategia de tesorería Worldcoin
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Eightco Holdings ends at-the-market sales agreement with Univest Securities
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
Rango diario
23.96 38.94
Rango anual
0.98 83.12
- Cierres anteriores
- 40.17
- Open
- 37.71
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Low
- 23.96
- High
- 38.94
- Volumen
- 10.683 K
- Cambio diario
- -39.98%
- Cambio mensual
- 1529.05%
- Cambio a 6 meses
- 2111.93%
- Cambio anual
- 913.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B