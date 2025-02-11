Divisas / NLSP
NLSP: NLS Pharmaceutics Ltd
2.03 USD 0.09 (4.25%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NLSP de hoy ha cambiado un -4.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.01, mientras que el máximo ha alcanzado 2.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NLS Pharmaceutics Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NLSP News
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- NLS Pharmaceutics and Kadimastem Announce Pricing and Closing of $1 Million Equity Financing
- NLS Pharmaceutics to present Mazindol study at ASCP Meeting
- What's Going On With NLS Pharmaceutics Shares Monday? - NLS Pharmaceutics (NASDAQ:NLSP)
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Rango diario
2.01 2.14
Rango anual
1.30 5.64
- Cierres anteriores
- 2.12
- Open
- 2.12
- Bid
- 2.03
- Ask
- 2.33
- Low
- 2.01
- High
- 2.14
- Volumen
- 177
- Cambio diario
- -4.25%
- Cambio mensual
- -3.33%
- Cambio a 6 meses
- 39.04%
- Cambio anual
- -58.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B