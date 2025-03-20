Divisas / MOGO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MOGO: Mogo Inc
1.86 USD 0.02 (1.09%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MOGO de hoy ha cambiado un 1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.84, mientras que el máximo ha alcanzado 1.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mogo Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOGO News
- FUTU Soars 222% in a Year & Beats Industry: How to Play the Stock Now?
- 6 Undervalued Semiconductor And Software Stocks Flashing Strong Value Signals - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), inTest (AMEX:INTT)
- Mogo Q2 2025 presentation: Wealth revenue surges 48% as crypto strategy expands
- Mogo Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MOGO)
- Mogo Inc. (MOGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Mogo Inc (MOGO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Mogo expects liquidity boost from WonderFi-Robinhood deal
- Mogo Pops 4.5% After Doubling Down on Bitcoin and Gold
- Mogo stock rises after strategic investment in Digital Commodities
- Mogo acquires 9% stake in Digital Commodities Capital for $1 million
- Mogo acquires 9% stake in bitcoin and gold-focused Digital Commodities
- Mogo repurchases 2% of outstanding shares in Q2 2025
- Mogo stock soars after announcing C$50M Bitcoin allocation strategy
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- US Stocks Mixed; UniFirst Shares Fall After Q3 Results - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Mogo stock soars after $50 million Bitcoin allocation plan
- Mogo to allocate up to $50 million to bitcoin as strategic asset
- Mogo Announces $50M Bitcoin Treasury Authorization, Strategic Alignment with Bitcoin Across the Organization
- Mogo Applies to Extend the Expiry Dates of Certain Warrants
- Robinhood surges nearly 10% on WonderFi deal; Mizuho sees Canada growth potential
- Mogo Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MOGO)
- Mogo Inc. (MOGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.84 1.90
Rango anual
0.74 3.83
- Cierres anteriores
- 1.84
- Open
- 1.84
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Low
- 1.84
- High
- 1.90
- Volumen
- 214
- Cambio diario
- 1.09%
- Cambio mensual
- 5.08%
- Cambio a 6 meses
- 113.79%
- Cambio anual
- 57.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B