Divisas / MEIP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MEIP: MEI Pharma Inc
3.07 USD 0.29 (10.43%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MEIP de hoy ha cambiado un 10.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.85, mientras que el máximo ha alcanzado 3.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MEI Pharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
MEIP News
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- GreenWood Investors First Half 2025 Letter
- MEI Pharma Chooses Not Bitcoin, Not Ethereum, But Litecoin As Treasury Asset
- MEI Pharma acquires $100 million in Litecoin for treasury strategy
- MEI Pharma adopts Litecoin as treasury reserve in $100 million deal
- MEI Pharma closes $100 million placement to adopt Litecoin treasury strategy
- Why Is MEI Pharma Stock (MEIP) Up 85% Today? - TipRanks.com
- Why Is MEI Pharma Stock Soaring On Friday? - MEI Pharma (NASDAQ:MEIP)
- Dow Falls Over 200 Points; 3M Earnings Top Views - Draganfly (NASDAQ:DPRO), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- First Strategy, Now MEI Pharma: Litecoin Joins Bitcoin As Treasury Asset - MEI Pharma (NASDAQ:MEIP)
- US Stocks Mixed; American Express Posts Upbeat Q2 Results - American Express (NYSE:AXP), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- GSR Leads $100M Private Placement into Nasdaq-listed MEI Pharma to Launch First Institutional Litecoin Treasury Strategy Alongside Charlie Lee
- MEI Pharma raises $100 million to adopt Litecoin as treasury asset
- MEI Pharma stock soars after announcing $100 million Litecoin treasury strategy
- MEI Pharma to adopt Litecoin as treasury reserve in $100 million deal
Rango diario
2.85 3.25
Rango anual
1.46 9.00
- Cierres anteriores
- 2.78
- Open
- 2.89
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Low
- 2.85
- High
- 3.25
- Volumen
- 7.271 K
- Cambio diario
- 10.43%
- Cambio mensual
- -35.37%
- Cambio a 6 meses
- 39.55%
- Cambio anual
- 6.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B