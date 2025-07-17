Divisas / JAMF
JAMF: Jamf Holding Corp
11.47 USD 0.15 (1.33%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JAMF de hoy ha cambiado un 1.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.26, mientras que el máximo ha alcanzado 11.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Jamf Holding Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
JAMF News
- Jamf reporta aumento del 50% en registros de negocios impulsados por socios
- JMP reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Jamf Holding
- Jamf explora su venta con Citigroup mientras Vista Equity busca salir
- Exclusive-Vista-backed device management software firm Jamf explores a sale, sources say
- Jamf Holding Corp. (JAMF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Citizens JMP lowers Jamf stock price target to $18 on mixed Q2 results
- Jamf Q2 2025 slides: 15% revenue growth driven by security segment expansion
- Jamf earnings beat, revenue topped estimates
- Jamf Holding (JAMF) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Jamf (JAMF) Q2 Revenue Jumps 15%
- Jamf Holding (JAMF) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Jamf Holding (JAMF) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Needham lowers Jamf stock price target to $20 on strategic shift
Rango diario
11.26 11.62
Rango anual
7.35 18.00
- Cierres anteriores
- 11.32
- Open
- 11.31
- Bid
- 11.47
- Ask
- 11.77
- Low
- 11.26
- High
- 11.62
- Volumen
- 6.089 K
- Cambio diario
- 1.33%
- Cambio mensual
- 26.32%
- Cambio a 6 meses
- -5.52%
- Cambio anual
- -33.74%
