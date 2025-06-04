Divisas / IROH
IROH: Iron Horse Acquisitions Corp
10.18 USD 0.33 (3.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IROH de hoy ha cambiado un -3.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.18, mientras que el máximo ha alcanzado 10.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Iron Horse Acquisitions Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IROH News
- Iron Horse Acquisitions receives Nasdaq notice for minimum value compliance
- Tesla, Array Technologies And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Superconductor (NASDAQ:AMSC), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Iron Horse Acquisitions Corp. postpones special meeting to June 25
- Iron Horse Acquisitions Postpones Business Combination Special Meeting Until June 20, 2025
Rango diario
10.18 10.71
Rango anual
5.70 14.13
- Cierres anteriores
- 10.51
- Open
- 10.32
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- Low
- 10.18
- High
- 10.71
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- -3.14%
- Cambio mensual
- -4.32%
- Cambio a 6 meses
- -2.86%
- Cambio anual
- -0.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B